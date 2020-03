Sin salida

Hace cinco años el presidente Paulino Rivero aseguró que había cuatrocientos mayores ocupando camas hospitalarias en la red asistencial de las islas porque las familias no se hacían cargo de ellos y no existían suficientes plazas para mayores en centros sociosanitarios. Expresar esa verdad objetiva le costó una lluvia de críticas de diferentes organizaciones del sector que echaban sobre la administración pública la solución de un problema que no era de los ciudadanos -de las familias- sino una pifia del estado del bienestar.

Cinco años después seguimos hablando de lo mismo. Porque ni ha cambiado la realidad ni, por lo visto, cambiamos nosotros. La especialidad endémica de Canarias es perpetuarse en los debates inútiles sobre una realidad que nunca terminamos de transformar. Las necesidades son múltiples y la capacidad para atenderlas es cada vez más limitada. Hay que hacer centros para mayores, pero al mismo tiempo hay voces que claman por adecuar los centros de internamientos de inmigrantes o las más de setenta aulas modulares -o sea, barracones- donde se imparten clases a escolares de Canarias en condiciones absolutamente inaceptables.

Una administración pública que se precie de tal establece prioridades y asigna los escasos recursos disponibles en función de esos criterios. Pero en estas islas funcionamos a espasmos de las modas mediáticas, que urgen a los políticos a jugar el rol del bombero que acude con un vaso de agua para extinguir múltiples focos de incendios. Demasiado fuego para tan poca agua.

Este Gobierno llegó con la promesa de un inédito compromiso con la sociedad de las islas. Después de hartarse de criticar el modelo desarrollista y neocapitalista de los ineficaces ejecutivos anteriores, el pacto de las flores se autodefinió como un acuerdo progresista totalmente volcado con la parte menos favorecida de la sociedad canaria. Ese era el plan, pero luego llegó la realidad.

La legislatura avanza, los problemas se multiplican y los problemas sociales, cronificados en Canarias, siguen sin resolverse. Los ancianos siguen mayormente abandonados a su suerte. Las pensiones no contributivas siguen siendo igual de miserables que cuando antes se criticaban. Las peticiones de dependencia mantienen en el infierno a miles de personas esperando una respuesta que no termina de llegar. Las listas de espera sanitarias aumentan inexorablemente. Ese no era el plan, ni era el camino. Pero se ha transformado en la realidad.

El Gobierno sabe perfectamente, a estas alturas, que sin pasta no hay paraíso. O se consiguen mayores y mejores recursos del Estado o se aumenta la recaudación por impuestos propios en las islas. No existe otra fórmula posible para cambiarlas cosas. La primera opción parece cada vez más lejana porque el Gobierno de Pedro Sánchez, ese extraño pacto entre los sátiros machistas con priapismo del PSOE y los valientes feministas de Podemos, está embebido en sus compromisos políticos con los nacionalistas que les apoyan a cambio de inversiones. La segunda alternativa, el anuncio de un "impuesto verde" canario, se ha transformado en un dislate insostenible en un tiempo de caída del turismo. O sea, parece que estamos en un callejón sin salida.