Necesitamos a Rufián

Ni Fernando Clavijo. Ni Angel Víctor Torres. Ni Pedro Quevedo. Ni Ana Oramas. Lo que Canarias necesita es a Gabriel Rufián. Como lo oyen. Escuchen si no, con esas orejitas que un día criarán malvas, las imperecederas palabras del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. "No sabe las ganas que tengo de pagar esa deuda (con Cataluña) porque significaría que tenemos Presupuestos Generales del Estado".

¿De qué estaba hablando? Pues de lo que dice Cataluña que le adeuda la Administración Central del Estado. Once mil millones de euros del ala. Según la portavoz de Esquerra Republicana en el Senado, Mirella Cortés, Cataluña "padece un déficit fiscal crónico" y el Estado "acumula una deuda de 3.700 millones de euros" sólo en el cumplimiento de la disposición del Estatut que dice que el Ejecutivo central debe invertir lo que pesa Cataluña en el conjunto del PIB nacional. Un cálculo que comprende varios años.

¿No les recuerda algo? ¿No les suena a cuando los canarios han protestado -sin que nadie les hiciera puñetero caso- de que nunca se haya cumplido la disposición de la Ley de REF que obliga a invertir en las islas por encima de la media del Estado? ¿No les recuerda las veces en que hemos reclamado el déficit histórico que sufren los servicios transferidos a Canarias? ¿No les recuerda cuando protestamos porque el Gobierno, entonces de Rajoy, se pasó las inversiones del convenio de carreteras de Canarias por el arco del triunfo y nos birló el dinero delante de nuestras narices? ¿No les recuerda a cuando ganamos una sentencia en el Tribunal Supremo que obligaba al Gobierno español a pagarle a las islas casi mil millones, entre pitos, piches e intereses, que todavía sigue sin pagarse?

Desde que Viriato estaba pastoreando cabras en Lusitania, los canarios estamos llorando a moco tendido por nuestra mala financiación. Y todo eso se la ha traído más bien al fresco a este presidente y al anterior y al anterior del anterior. Porque para los burócratas de Madrid los canarios son mayormente unos mantenidos que se pasan el día protestando y pidiendo más y más dinero, de forma insaciable. Lo mismo podría decirse de Cataluña, que lleva con la perreta de "España nos roba" desde tiempos inmemoriales. Pero hete aquí que no. No solo les van a pagar once mil millones sino que, encima, lo van a hacer con alegría. El voto decisivo para hacer presidente a Sánchez fue el de Pedro Quevedo, de Nueva Canarias. Pero la pasta se la lleva Rufián.

"No saben las ganas que tengo de pagarle a los canarios". No me imagino a Pedro Sánchez bajándose del Falcon presidencial en Gando y haciendo estas declaraciones antes de marcharse a pulpear a La Mareta. Y no me lo imagino porque a los presidentes de Canarias no los recibe en los jardines de Moncloa, con banda de música, majorettes y despliegue de televisiones. Todo lo más les da una foto en el sillón de siempre, con cara de aburrido. Se comprueba: los catalanes sí que saben ordeñar.