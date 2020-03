Derecho de autodeterminación del Sáhara

Wilhelm Dilthey en su distinción entre ciencias de la naturaleza y del espíritu, señaló que así como las primeras se explican, las segundas se comprenden, y una forma de ello es la propia vivencia de quien hace la historia y la soporta: el hombre. Representa el historicismo alemán. La descolonización de los países árabes se produce al término de la II Guerra Mundial: Marruecos en 1956, Mauritania en 1960 y Argelia, tras una guerra de 8 años, en 1962. Los saharauis, muy desmotivados, crean el Polisario en 1973.

La descolonización se vivió en la historia y no como derecho natural ni divino. Y en una fase muy concreta de ella, bajo sujeción a condicionantes históricos que la propiciaron: A) Un mundo dividido en bloques (EE.UU./URSS), B) Movimiento de Países No Alineados (un líder, Argelia), C) Movimientos de liberación colonial, D) Panarabismo triunfante E) Hegemonía del marxismo y teóricos de las emancipaciones: Senghor, Fanon, Lumumba.

De estos factores determinantes, no queda ni uno solo, o concluyeron o fracasaron todos. Es la propia historia, como Saturno, la que devora a sus hijos. Los saharauis fueron los últimos en despertar a la emancipación colonial, entraron en guerra y la perdieron, mientras la historia no estaba dispuesta a esperarlos, se volvían reliquia de un mundo ya revocado.

La resolución 1514 de la Asamblea General de NN.UU. de 1960 establece el derecho de autodeterminación de los territorios colonizados. En 1963 un Comité Especial de la ONU establece los 11 Territorios No Autónomos (Sáhara, uno) pendientes de la emancipación. Ni los habitantes de Malvinas, ni Gibraltar, ni Santa Elena y demás plazas pintorescas están interesados en ninguna independencia. Quieren seguir formando parte de naciones muy desarrolladas.

Los caboverdianos de tener que autodeterminarse a día de hoy ¿qué elegirían: un Cabo Verde independiente o tener pasaporte portugués-comunitario y autonomía territorial? ¡Ay, la historia!

El pseudo Estado totalitario argelino de Tinduf, campeón en corrupción y violación constante de los derechos humanos, sigue sin conceder a su población el estatus internacional de refugiados, tendría que contarlos (ningún interés político) y no engordar su número para recibir más ayudas. Sus amigos españoles, verdaderos palmeros, sin arriesgar nada, azuzan y arengan a pobres gentes para que sigan sufriendo. Gran inmoralidad. Estos siguen insistiendo en la autodeterminación como quedó formulada en diciembre de 1975 por la Asamblea General. Ni saben que ahora el diferendo está en manos del Consejo de Seguridad, porque es competente tras la guerra que vitoreaban, como ignoran también que la autodeterminación se ha convertido en "acuerdo de paz duradero mutuamente aceptado por las partes" (que no son Naciones Unidas).