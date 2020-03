Cuarenta años sin Alfonso

Se cumplen hoy cuarenta años del fallecimiento de Alfonso García-Ramos. Casi medio siglo desde que el 3 de marzo de 1980 se apagara la voz pero no el ejemplo ni la memoria de un firme defensor de Canarias y de Tenerife en tiempos difíciles, a los que siempre les hizo frente con la dignidad y valentía que fueron razón inequívoca de su labor de periodista, escritor y político.

Mucho ha cambiado el país canario desde entonces. Y sin embargo, siguen manteniéndose problemas medulares que Alfonso denunció, combatió o para cuya solución propuso remedios eficaces, con tanta lucidez como energía. Su ideario se mantiene vigente, en pie. Me lo recordaba días atrás un joven colega a la vez que amigo: Cuánta actualidad sigue teniendo, me decía, Pico de Águilas. Es cierto. Volver a este libro póstumo suyo, adentrarnos en sus páginas con mirada crítica y ahondar en su manera de entender la realidad insular nos da la medida de su compromiso. La suya fue combatividad de alto nivel en una época turbia, la de la dictadura, adentrándose ya, en los años finales de su existencia humana, en la recuperación de las libertades y la democracia, entre temores y nubarrones oscuros, en la que su palabra, tronante pero serena, apasionada pero sin sectarismos, fue guía fiable, eficaz conductor.

Condensar su pensamiento político y social y los problemas por cuya solución luchó con denuedo en tenaces campañas, sostenida más de una en solitario, como las del aeropuerto del Sur, la transformación de nuestra agricultura o la reordenación del trazado urbano de la capital, no es tarea sencilla. Algunos se resolvieron, no todos de forma adecuada. Otros -sector primario, industrialización, comportamiento de la sociedad canaria frente a rutinas o intereses de grupos- siguen sin remedio.

Numerosas batallas libró Alfonso, entre otras, sobre el vaciado de nuestros acuíferos, esquilmamiento de las reservas basales, insuficiente red de embalses, desaprovechamiento de las escorrentías y su impacto en la erosión del suelo como antesala de una desertización amenazante. Se enfrentó a los especuladores, para los que acuñó el vocablo aguamangantes. Luchó a favor de planes hidráulicos ambiciosos para garantizar el abastecimiento humano. tanto como los de aguas reutilizables para cubrir la demanda del campo y otras. El agua fecundó su novela Guad, obra cimera de la narrativa canaria del siglo XX, con la que obtuvo en 1970 el premio "Benito Pérez Armas". Guad sobrevive con lozanía en la memoria colectiva, como subrayó hace una veintena de años el recordado catedrático de la ULL don Gregorio Salvador y corroboran una decena de ediciones, y otra en camino. Dijo entonces el ilustre profesor y académico: Guad "no es una novela del motón, aunque se haya querido (vanamente, añadimos nosotros) echar en él". Desafía el paso del tiempo. Con ella, otras dos obras suyas igualmente significativas: Teneyda, premio "Santo Tomás de Aquino" de novela corta en su primera convocatoria (1959) y Tristeza sobre un caballo blanco, premio "Agustín Espinosa" de las delegaciones de Cultura de las dos provincias canarias, al ser instituido en 1979.

A la precipitada descolonización del Sahara, con la consiguiente desprotección del archipiélago frente al continente africano -que entonces no se tuvo en cuenta- y a los riesgos de la nueva situación geoestratégica -que continúan- le dedicó diversos artículos, que culminaron con el que provocó el secuestro de La Tarde, último de los diarios españoles confiscados por la dictadura. El momento era especialmente tenso. El dictador estaba dando, oficialmente, las últimas boqueadas. Había que buscar una salida. Medio se resolvió con astucia de periodistas avezados: parte del texto se sustituyó por un informe meteorológico, recibido aquella misma mañana, sobre la situación de "inestabilidad generalizada en todo el país". El resto, un manchón delatador. Pero las amenazas no tardaron y Alfonso hubo de refugiarse aquella noche en la soledad del monte de Aguagarcía, mientras que, por estrategia, sus compañeros cercanos, con Alberto de Armas y Victoriano Ríos, lo hacíamos en el de Las Mercedes; hasta que, despuntando el amanecer, la radio difundió la esperada noticia.

De su manera de entender la política y el periodismo dejó testimonios señeros. Militante activo del PSOE durante el franquismo, al llegar la democracia solicitó la baja, por considerar que, en la nueva situación, la prensa tenía "que jugar un muy importante papel de árbitro de la contienda política y de crítico riguroso de las posturas de los distintos partidos", lo que no se compadecía con "la servidumbre que supone estar sometido a la disciplina de un partido"; decisión que no significaba, puntualizaba en la carta, renunciar a las ideas propias.

No olvidemos, finalmente, la pasión con que Alfonso García-Ramos luchó por su ciudad natal, en la línea editorial que caracterizó al periódico que dirigía. Soñaba un Santa Cruz cercano, abierto, una ciudad reconocible por la reciedumbre de su espíritu y por su talante, no una megalópolis a cualquier precio para presumir de censo, lo que no se contraponía con sus afanes para lograr el pleno encuentro de la ciudad y el puerto, articulando y potenciando con inteligencia su principal acceso, fiel a su vocación marinera, o la dignificación de sus barrios, empezando por el plan Cabo-Llanos, "la zona de más posibilidades para la expansión de Santa Cruz", donde comenzó su historia, la vía de penetración por el barranco de Santos, la de Cornisa o las enmiendas al controvertido "Cuadrilátero"; un ambicioso programa, del que restan todavía capítulos fundamentales. Curiosamente ¡ay, ciertas políticas! su querida ciudad no tuvo con él ni un solo detalle.

Alfonso se fue en plena madurez creadora. Acababa de cumplir cincuenta años. Se marchó ligero de equipaje, fiel a su talla y su honradez. Horas antes, seguía hablándonos de su preocupación por el futuro de nuestra autonomía, que no alcanzó a ver consolidada. Periodista hasta el final. Cuarenta años más tarde, su ejemplo se mantiene.