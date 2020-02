Comunicación política en la cumbre

Me encanta recordar esta cita, "A veces te pierdes en el medio de la nada y otras veces, en el medio de la nada, te encuentras". Este sentimiento es lo que refleja mi paso por los encuentros nacionales e internacionales de los que disfruto regularmente. Hace escasas fechas se ha desarrollado en Cancún la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que sigue siendo un encuentro referente de la "compol".

Es todo un lujo disfrutar de los mejores consultores políticos del mundo. Es la oportunidad anual para compartir estrategias, visión y entrenamiento con diferentes personalidades de la política internacional, Senadores, Diputados, Periodistas; muchas horas en sesiones y talleres, recogiendo su sencillez, su apertura y aportaciones, su experiencia en definitiva.

Un maravilloso despliegue de metodología, contenido y espectáculo, todo un ejemplo de buena comunicación, de humildad, de VALOR.

Profesionales que han trabajado en campañas presidenciales en Estados Unidos, Panamá, México, Ecuador, Argentina, Colombia, Alemania y también en España. Personas brillantes que sólo tienen el objetivo de transmitir lo que funciona y lo que no, orgullosos de haber diseñado estrategias de campañas ganadoras y también haber apreciado el valor de la derrota, necesaria para el desarrollo.

La imagen publica sigue siendo necesaria para permitir el desarrollo de éxito de un despliegue creíble y confiable.

Creemos que hay que maquillar al candidato o gestor publico, y realmente esa no es una estrategia creíble; es necesario penetrar en el despliegue interior del liderazgo personal, reconstruir y redefinir con la persona sus pilares, para accionarlo públicamente con coherencia.

La credibilidad es un proceso que se construye desde el interior del cargo público, es la toma de conciencia de tus valores y principios llevados a la acción; es un proceso de identificación, que conlleva marcar un manual de uso sostenible a lo largo del tiempo que genere una identidad propia dentro de la sociedad.

En esta cumbre se presentaron libros de reciente publicación. Si te apasiona la compol, como a mí, comparto el que me acompaña actualmente en mis ratos de vuelo, Las campañas conectadas, comunicación política en campaña electoral de Xavier Peytibi.

Te dejo con algunos titulares de esta Cumbre Mundial:

"La clave está en la diferencia entre tener notoriedad versus reputación en política. El voto llega con fuerza como resultado de la reputación y menos de la notoriedad".

"No temas si olvidan tus palabras, lo importante es que recuerden tu mensaje"

"Genera propuestas para los electores, muévete y maquea la mente de otros, cambia de plano y perspectiva"

"El secreto€ es el equipo"

"La Imagen política no es una moda, tener una buena imagen no es superficial, genera confianza, genera votos"

"Lo principal en una campaña política es el candidato, su imagen es lo que va a comunicar que es"

"Las redes sociales pueden funcionar como un call center para un gobierno"

"Atravesar mentes es un deporte de acción"

"Instagram es una reina sin corona de las redes sociales, que los políticos podrían usarla para hacerse sentir más cercanos a la gente y no lo hacen"

"¿Por qué damos likes? Por compromiso, reciprocidad y obligación".

"En un debate todo se negocia y absolutamente todo se prepara"

"La participación de la ciudadanía construye la democracia, open government"

"Si nosotros no evolucionamos nos van a cambiar a nosotros"

"¿TikTok en la política? Échale un vistazo, ¿te adaptas o te quedas fuera?

"La inteligencia artificial va a dirigir las campañas. ¿Habrá estrategias o algoritmos?"

"Estamos en la era de la singularidad, todo crece de manera exponencial". Repetir, Repetir y Repetir el mensaje, esa es la clave.

"Una causa que unifica es el motor de viralización de toda campaña en redes"

"Vale más un buen apretón de manos que un like, así como un mensaje que todos entiendan"

"Los ciudadanos construyen los atajos y toman la decisión"

"La credibilidad del líder político se mide por lo que dice y hace. Si esta conexión se quebranta, la sociedad le pasará factura en las urnas"

"Gobernar no es sólo administrar lo público, es transformarlo"

Mucho de lo visto y aprendido en esta Cumbre lo vamos a ver puesto en práctica en nuestras próximas elecciones, en las estrategias de nuestros candidatos y cargos públicos.

Y, por último, esas preguntas que me encantan y que marcan mi estrategia con mis clientes: ¿Qué puedes hacer ahora, que no estés haciendo, para acercarte, aún más, a tu ciudadanía? ¿Que estrategias sigues en tu política parlamentaria, frente a la municipal, para no perder tu identidad ante la ciudadanía? ¿Desarrollas estrategias de partido que te acercan a la ciudadanía o partes de la realidad social para estructurar el interés de partido? ¿Cuál es tu plan de acción actual para equilibrar los tres intereses necesarios de tu rol político: personales, profesionales y de partido?

