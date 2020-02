La Laguna sin Pedro Molina

Estos días aflora un debate sobre las prioridades en el territorio lagunero, que creíamos superado, ya que hace 23 años, un amplio colectivo convocado por Pedro, habíamos dicho NO, en la isla no podíamos poner dos autopistas paralelas y numerosas carreteras sobre el mejor suelo cultivable de Canarias.

No entendemos que en la isla en la que se forman múltiples atascos todos los días (Alcalá-Playa san Juan, Los Cristianos-Guaza-Las Chafiras, El Sauzal-Los Rodeos), que ponen de manifiesto lo que ocurre aquí y en numerosos núcleos urbanos del mundo, en los que las autoridades de Tokio, París o Londres han limitado los usos del automóvil, potenciando el transporte público. Mientras tanto aquí, el culto al automóvil, con 8 coches por cada 10 habitantes, nos hace mirar para otro lado.

No hablamos de las prioridades en las que poner los recursos públicos: obras hidráulicas, depuración y reutilización. En el caso de La Laguna, depurar las aguas urbanas y reutilizarlas, riego de jardines, plantas forrajeas, frutales, mejorar el autoabastecimiento, etc.

No queremos hablar de política. Los temas prioritarios en el mundo de hoy son ambientales y sociales. Los alimentos y el agua no permiten teorías. Cuando hablamos de huella de carbono, de kilómetro 0, de economía circular, de crisis climática, etc., hemos de mirar para el suelo en que podemos hacer surcos máxime en un territorio en el que estamos cultivando poco más de 200 m2 por habitante, tema este muy importante, ya que se trata de un suelo rico, uno de los puntos en los que la pluviometría permiten cosechas con muy pocos aportes hídricos del exterior.

Hoy tenemos más razones que el 10 de julio de 1997, para defender el suelo rústico de Guamasa a Guajara. En dicho momento, había excedentes en el mundo de trigo, leche, y montañas de mantequilla.

La "Revolución Verde", de Norman Borlaug, han resultado falsos sueños sobre la tecnología, los híbridos, los herbicidas y la producción con grandes rendimientos. Pero, hoy sabemos además, que estas prácticas suponen el agotamiento del suelo, que los agroquímicos generan plagas resistentes a ellos, además de pérdida de fertilidad del suelo, y de la relación que existe entre la salud y los agroquímicos.

También hoy sabemos que dicha revolución tiene su coste. No compliquemos el entorno con otros problemas en unas islas que importamos cada día del exterior, más de 50 camiones frigoríficos de alimentos. Valga como referencia que hemos importado el año pasado, más de 60 millones Kg. de papas.

Leer la foto de hace 23 años y ver como aquel día nos manifestamos junto a un amplio colectivo (empresarios, sindicatos, en el plano político un entorno completo de aquel momento). Ello dio lugar a guardar en una gaveta mapas con rayitas que ahora quieren poner al sol, algo que nuestro querido Pedro supo comprometer con valentía y coraje.

Hoy espero que el sentido común y la razón no nos distraigan en preparar una próxima manifestación que priorice un mejor uso de los recursos públicos, que nos hagan menos dependientes del exterior, pero también más sostenibles social y ambientalmente.

Las propuestas que hace el equipo de gobierno en La Laguna y el Cabildo nos hacen más pobres, tanto en el plano ambiental como social. Prioricemos labrar y cultivar las tierras, crear un banco de suelo, que se penalicen los suelos cubiertos de maleza, con fecha final de junio. Pongamos los recursos públicos en gestión y producción (lucha contra incendios, prevención, mercadillos que estimulen la venta de productos de la tierra). Valga como referencia que en Canarias cultivamos poco más de 200 m2 por habitante, la media en países superpoblados supera los 500 m2 (China: 780 m2/hab.; Inglaterra 980 m2/hab.; Italia: 1.365 m2/hab.).

Hagamos nuestra y de todos la defensa que hizo Pedro sobre el suelo rústico y la actividad agro ganadera y socio ambiental. Dejemos en una gaveta bajo siete llaves las rayitas sobre el suelo agrario. Los hechos le dan la razón a Pedro.

El mayor municipio agrario de Canarias demanda más compromiso con las personas agricultoras y ganaderas, menos presión urbano-tecnócrata sobre el campo y sus gentes.