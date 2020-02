La última carta del soldado lagunero

Todos los días le escribía. No pasaban 24 horas sin deslizar la estilográfica por el soporte de papel que imitaba al papiro, como a ella le gustaba. Tenía ese olor tan particular que evocaba la mezcla de madera y eucalipto, como a ella le gustaba cuando paseaban por los prados decorados con las hojas secas que regalaba el otoño. Releía lo escrito, con guiños a los sonetos de Bécquer que tanto le gustaban, aunque con la maravillosa simpleza de quien escribía con la virtud de complacerla. El frío hacía farragosa la escritura, pero sabía que era la única forma de recordar que ahí estaba, en esa lejanía tan dura por aquello de la defensa de la nación. "Mi patria es ella, mi tierra y mi todo", pensaba mientras volvía a la realidad del frente. Los pensamientos se traducían en letras para ella, para que no perdiera la esperanza de recorrer nuevamente juntos las calles de La Laguna. La guerra había dividido al país en dos a la vez que separaba dos vidas que se comían a cada segundo, disfrutando cada instante como si fuera el último. Frente al ruido de sables y la lluvia de morteros, Carmelo prometió que volvería, que llegaría a tiempo para recuperar el tiempo perdido por culpa de una maldita guerra entre hermanos. De aquella experiencia, que duró hasta 1939 y que lo trajo al frente de Madrid durante la Guerra Civil, Carmelo almacenaba su ritmo vital en un cuaderno con el retrato de su prometida, que mostraba el lado más siniestro del conflicto bélico nacional. Cada regimiento tenía entre 200 y 400 hombres, y él era el encargado, entre otras tareas, de retirar la correspondencia y poner algo de orden en cada una de las compañías. Un soldado raso que odiaba la guerra, como tantos en una línea de acción que temblaba al coger los fusiles Mosins WZ30 de elaboración polaca. Las cartas de Eloisa le llenaban el alma, y eran el oxígeno adecuado para el mantenimiento de la moral y del espíritu. Odiaba esa maldita guerra que los separó y truncó el anhelo de formalizar su amor ante Dios. ¿Por qué nos llevaste a enfrentarnos?, clamaba. Con el corazón desgarrado y cumpliendo la promesa de lealtad y servicio a la patria, Carmelo se despidió una mañana de septiembre. Le dijo "hasta pronto" con entereza pero lleno de tristeza. La última carta data de 1938, una fecha que Eloisa recuerda hoy entre lágrimas: "No he podido escribirte y eso me ha tenido preocupado muchas noches en un frente que cada vez se me hace más insoportable, donde me encuentro cumpliendo el cometido de defender una bandera y unos ideales que no elegí. A veces cierro los ojos e imagino que subimos a nuestro lugar encantado, donde nos conocimos y tan felices fuimos.

Quiero que sepas que en las noches te veo riendo, soñando con lo que seremos si esta maldita guerra acaba cuanto antes. Ahora sólo le pido a Dios volver pronto contigo, y pasear contigo, Eloisa, recordando lo que te dije en el callejón del Palacio de Nava..." Pasaban los años solo con el recuerdo, volviendo a unir las letras de aquella carta día tras día, mirando sin esperanza un buzón vacío. Acabó la guerra y en el listado de caídos no figuraba su nombre. Preguntaba en la comandancia y en los hospitales sin recibir esa noticia de su paradero, necesitaba algo que no llegaba. Fue una tarde de 1940 cuando en el callejón del Palacio de Nava, Carmelo cumplió su promesa. Hoy, no escriben cartas, pero se siguen mirando de la misma manera. Así fue como el soldado lagunero escribió su última carta.

@luisfeblesc