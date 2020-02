Buenos días, tristeza

Me cuentan, a veces, que la tristeza es la privacidad que el corazón necesita. Me encanta hablar de la tristeza con normalidad, de esa manera llegamos a conocerla y manejarla con mayor facilidad. Nuestra toma de conciencia sobre el mecanismo de nuestras emociones nos aporta control sobre ellas.

La tristeza, esa emoción normal que en ocasiones entra a formar parte de ratitos de nuestro día, momentos, quizás, al amanecer, al subirnos a nuestro coche por la mañana, al final del día, quizás, recuerdos y pensamientos que nos vienen a nuestra cabeza y nos generan esa sensación que, en ocasiones, nos molesta menos y en otras nos quita cierto valor, como si no tuviéramos derecho a ello, ¿no os parece? En muchas ocasiones me preguntan, y cómo hacemos o actuamos ante ese sentimiento o reacción; hay una práctica que siempre tenemos que incorporar con nosotros, "rompamos el ensimismamiento", y eso nos lo da la toma de conciencia del estado emocional en el que nos encontramos. No la evitemos, y a la vez no permanezcamos en ella.

Ser consciente de nuestros pensamientos y actitudes nos ayuda a movernos del lugar donde estamos y avanzar a otros. Sin querer, la tristeza nos hace volvernos mas rígidos y estereotipados. La práctica de nuestros hobbies y el contacto social con las personas, queridas para nosotros, es fundamental. Aunque la tendencia es huir, debemos de "obligarnos" a sentirnos acompañados. Vivamos la soledad pública y disfrutemos de nuestra tristeza en privado con la familia, con nuestros padres, con nuestros amigos cercanos€y hablemos de ella lo que necesitemos, sin obligación, ni parámetros establecidos.

Hagámosla de utilidad para reflexionar, para atenuar nuestro nivel funcional, y modular nuestra respiración y aumentar nuestro tono muscular, porque así funciona. Nos permitirá centrarnos en nosotros, generaremos empatía en nuestro entorno y propiciaremos nuevas estrategias de acción que evitarán conflictos posteriores.

Analizar la causa de la tristeza y no el estado, es parte de la clave para gestionarla adecuadamente. Recordemos que de alguna manera la tristeza genera errores en los procesos de pensamiento; como por ejemplo, cuando nos cuestionamos nuestras capacidades para hacer frente a la situación o juzgar nuestros estados emocionales, etiquetándolos€

Según los expertos en psiquiatría y psicología, el cerebro se encuentra más preparado para enfrentarse a esta emoción que a cualquier otra. Cómo pensemos sobre lo que estamos sintiendo, determinará la forma de manejar nuestra tristeza.

Cuando el protagonista no es el acontecimiento sino la propia emoción, tendemos a "pensar sobre el propio pensamiento". Esto es un proceso cognitivo que sucede con frecuencia con relación a la tristeza, pensamos sobre nuestra propia aflicción. Y ahí nos eternizamos: darle vueltas al sentimiento de tristeza tratando de diseccionarlo tiene efectos negativos €

Saliendo de la tristeza:

1. Pongamos el foco en la causa y poco en nuestra emoción.

2. Identifiquemos nuestras creencias acerca de la tristeza, ¿para qué temes estar triste?

3. Analiza tu realidad e identifica las causas que te la provocan.

4. Sé realista, vete a hechos y situaciones anteriores de superación similares, ¡inicia tu rescate!

5. Identifica los mecanismos o interacciones que incrementan tu malestar, y aunque sea una tarea, a priori, compleja "cuestiona la veracidad de esos pensamientos negativos que tienes".

6. Trata de normalizar el ritmo de vida.

7. Busca emociones positivas: haz deporte, vete al cine a ver esa película de la que todo el mundo habla.

Llévalo e incorpóralo a tu vida diaria, la toma de decisión va a una velocidad que no espera por nadie, ni siquiera por la tristeza; date tiempo y a la vez márcate plazos de trabajo para cambiar tu estado. Esos pequeños pasos que damos, que nos parecen insignificantes, nos pueden ofrecer un cambio de perspectiva que nos remueve por dentro€

Salgamos a vivir, a disfrutar, a veces un pequeño comentario hacia ti puede hacerte dar un vuelco, una conversación con una persona te puede sorprender, te puede provocar tu cambio de perspectiva y equilibrar tu auto concepto, aún más.

Tendemos a evaluar planos diferentes de nuestra vida en paralelo, y eso puede confundirnos con relación a las causas reales de nuestro estado.

La exposición pública continuada, y sentirse presionado regularmente, provoca estados de tristeza; es el vacío posterior al alcance de aquel deseado premio, un cargo, superar un reto€

Convivir con la vida pública requiere de estrategias que minimicen esas emociones, que pueden llevarnos a una marca personal debilitada. Es un esfuerzo mayor al que nos exponemos, quizás por el modelo social que representa y que se espera. Esperamos líderes tristes temporales y motivados a ese estado por una causa, e intervalo determinado de tiempo. No estamos preparados para dar nuestra confianza a un "liderazgo apagado" continuado. ¡Despertemos si queremos conectar! ¡Pongamos música en nuestras vidas!

@EtikMaite

www.etikpolitica.es