La asepsia de nuestro sistema social

Solo su reciente muerte me permitió conocer su existencia, me refiero a Roger Scruton: un catedrático de filosofía de Cambridge, especializado en estética y filosofía política. Siempre militó en el conservadurismo. Aunque su conversión fue obra del mayo del 68, le incomodaba aquella ola que arrasaba con todo lo que se le opusiera inundando universidad, prensa, intelectuales, funcionarios, después/hoy nichos acorazados progresistas. Lo que le hizo ser ferviente debelador de la Nueva Izquierda. El libro está muy bien porque aparecen todos los autores de culto, divinizados allá por nuestra extraviada juventud. Empieza por el mítico Alexander Kòjeve, que entronizó a Hegel, con su célebre seminario, entre la intelectualidad francesa, y sigue con Luckas, Adorno, Marcuse etc. que luego pone en fila para desinflarlos saltando sobre ellos.

El hilo conductor es la falsa conciencia de Marx, que se manifiesta con el tránsito del "en sí" al "para sí" (perdón) que la ilumina y el binomio en lucha sujeto/objeto. Así nos vierte esa catarata de autores con conceptos como fetichismo, reificación y alineación (de mercancía, trabajador, cultura, vida). Vemos por estos conceptos que aquella izquierda en realidad militaba en un idealismo subjetivista y utopista, en parte sobre la base del Manifiesto Comunista de Marx. Incluso la teoría de Luckas y compañeros de armas se dio en llamar humanismo marxista. El del "joven Marx" anterior a 1845 y a El Capital.

Hace mucho tiempo que en la "Europa de la solidaridad", de la caridad, piedad, compasión, protección y cuidado de los necesitados y vulnerables se encarga el Estado€ (y en España, las sudamericanas del cuidado de los ancianos). Al solidario (término sonajero o maraca) le ha pasado lo mismo, que ha perdido toda relación afectiva, empática e interpersonal con el necesitado, el pobre o el abandonado a una vida de sufrimiento. La pobreza, la desgracia, el desamparo, se han convertido en abstracciones, existen, pero afortunadamente casi no se ven, porque de todo ello se encarga el Estado con los impuestos. Esas verdaderas virtudes humanas han devenido insólitamente de proyección burocrática y, podríamos decir, patrimonio nacional del Estado, desaparecidas las relaciones directamente interpersonales y afectivas, definitivamente humanas entre las más amplias franjas de la sociedad y familias.

La asepsia que impera en los quirófanos es la que define este modelo de distante sensibilidad social. Es por ello que algunos no entienden (odio, resentimiento y envidia aparte) los gestos de compasión y caridad netamente humanos como los de Amancio Ortega. Al final tendremos que convenir que la Nueva Izquierda orientó mal el tiro. Y la alienación, fetichismo y reificación estarían todas relacionadas con el Estado.