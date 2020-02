Los beneficios del periódico en papel

Parece mentira, pero puede ser una realidad que desaparezcan los periódicos en formato papel; puede ser perder parte de la democracia y perder parte de la historia. Todavía podemos impedirlo y seguir disfrutando de sus grandes beneficios para el ser humano. Durante muchos años he podido valorar y observar la importancia de la lectura en papel escrito. Últimos estudios de investigación ponen en relevancia los efectos negativos de la lectura sobre pantallas de ordenador frente a la lectura sobre papel escrito; es más, los periódicos suelen tener el tamaño de letra mayor que el resto de formatos, y es cierto: es importante tener presente que los cinco sentidos se potencian y se ven reflejados en la lectura escrita.

El primero de ellos es la vista. Está demostrado que nuestro globo ocular se adapta mejor al formato escrito que a las pantallas, ya que el uso continuado del ordenador provoca fatiga visual, pues nuestros ojos deben realizar un continuo esfuerzo para enfocar de cerca durante un largo período de tiempo, lo que hace que al final del día estén inevitablemente cansados. Este efecto se acentúa cuando tenemos la pantalla muy cerca de nuestros ojos o cuando la iluminación ambiental o del ordenador no es la adecuada, lo que hace que tengamos que esforzarnos más. Si a esto le sumamos la existencia de errores refractivos no detectados o una graduación que no ha sido corregida en años, el esfuerzo al que sometemos a nuestros ojos es mucho mayor y, por tanto, el cansancio puede llegar a afectar nuestra calidad de vida al final de cada día.

Aunque son muchas las causas del ojo seco, no hay duda de que uno de los efectos de permanecer mucho tiempo frente a una pantalla es la reducción de la frecuencia con la que parpadeamos, lo que se traduce en una menor posibilidad de hacer que nuestros ojos se lubriquen adecuadamente a lo largo del día.

Los colores, los formatos, las maquetaciones y los diferentes tamaños de letra son también parte importante de la prensa escrita sobre papel.

El tacto es uno de los sentidos propios de la lectura escrita sobre formato papel. Nos relaja, se produce oxitocina. Hormona que contrarresta los efectos del estrés; la hormona del bienestar y, además, nos da un alto nivel de confort.

Otro sentido presente es el auditivo. Se ha demostrado que al pasar las páginas en formato papel nos produce un leve ligero nivel de serotonina y potencia un deseo de avanzar en la lectura y de tranquilidad. Mejora el nivel de estrés de la persona. Es por tanto una cualidad exclusiva del formato papel y mejora nuestro estado de ansiedad.

Un sentido que no es menos importante que el resto de los sentidos es el olfato. El olor de tinta característico de la prensa escrita estimula la glándula pituitaria y, a su vez, mejora nuestro nivel cognitivo y de creatividad. Estimula el cerebro de una forma eficaz y muy diferente que plantear una lectura frente a una pantalla.

Incluso el gusto. Cuántas veces al pasar una página de papel tenemos que ayudarnos de mojar ligeramente la hoja para pasarla. Es un gesto muy común y que contribuye a la concentración de lo que leemos y nos genera un cierto placer: avanzar en la lectura y progresar en terminar de estar informado es una gran cualidad de los periódicos en papel.

La prensa escrita es de fácil acceso. No es necesario disponer de equipos tecnológicos ni de conexiones a Internet para acceder a ella. Además, puede ser llevada donde el lector le apetezca leerlas sin ningún inconveniente. Asimismo, la gran aceptación social: los usuarios de prensa escrita suelen ser fieles a su periódico. La alta calidad. Se cuida muchísimo la redacción, ya que hay más tiempo para poder pensar lo que se va a decir y el modo en el que se va a tratar. No olvidemos la gran labor de los periodistas, fotógrafos, redactores y maquetadores, pues gracias a ellos el trabajo del formato papel queda mejor plasmado.

Pensar en que la tecnología puede poner fin a nuestra prensa escrita es completamente ¡un grave error! Bien es cierto que la tecnología nos ayuda y las pantallas y los ordenadores pueden complementar muchas otras cosas, pero no olvidemos que nuestra responsabilidad de perder estos elementos de prensa escrita está en nuestras manos todavía. Necesitamos potenciar la compra de prensa escrita y de libros, y no dejarnos llevar por la inercia, olvidando las cosas importantes que han estado en nuestra historia. No olvidemos también algo importante: lo escrito durará y perdurará toda una eternidad, mientras que la tecnología no es eterna. No dejemos morir el arte del periodismo plasmado en el papel.

Los papiros escritos de Egipto podemos decir que son los abuelos de nuestros periódicos actuales. Formatos eternos y sólidos de guardar nuestra historia. Cuidemos nuestros periódicos en papel y ayudemos a que no desaparezcan de nuestras vidas. Por mucho que avancen las tecnologías, nunca llegarán a tener las cualidades y beneficios de ciertos valores históricos como nuestro papel escrito, que a día de hoy es terapia frente al mayor problema de salud pública del mundo: el estrés, la pandemia del siglo XXI.