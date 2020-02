El coronavirus y la confianza

Hay que recordarnos siempre que la naturaleza humana, como toda la vida en la tierra, como todos los seres vivos, como toda la realidad, es vulnerable y sometida a cambio. Somos limitados, falibles, enfermamos, nos contagiamos, incluso morimos. Esta última realidad es incuestionable. No hay más seguridad que la humanamente necesaria. Y es escasa. Existen los accidentes de todo tipo y nos pueden afectar. El tráfico es un riesgo, la meteorología es un riego. La realidad incluye el riesgo de lo fortuito e inesperado, del dolor y del sufrimiento. Así son las cosas, aunque la civilización y el desarrollo social cuente con los medios para reducir estos riesgos y para aliviar las consecuencias de los mimos.

No es bueno hacernos la idea de que nuestro estado de bienestar excluye la posibilidad de vulnerabilidad. No es bueno suponer que la seguridad absoluta se puede garantizar. Porque no es verdad. Tal vez la reciente llegada del coronavirus nos ayude a tomar conciencia de algo tan normal como la condición vulnerable de la existencia.

Tan normal es esta vulnerabilidad, como normal es el miedo que se genera ante lo desconocido e incontrolable. El miedo es esa emoción que nos hace estar alerta y precavidos, atentos y prudentes. La seguridad total no puede ser garantizada del todo. El temor espabila la inteligencia para buscar soluciones a los problemas. Y ahí habita nuestra confianza, en que las dificultades pueden tener so-luciones. Por que la inteligencia es nuestra mejor herramienta de adaptación al medio.

Hace poco más de mes y medio, mientras estaba inmovilizado e incapacitado para pronunciar una palabra en la silla de trabajo de mi dentista, este me indicaba que los tres avances más importantes de la medicina habían sido el descubrimiento de la anestesia, el descubrimiento de los antibióticos y el desarrollo de las vacunas. No lo había pensado. Imagínense la experiencia de una mañana en el dentista sin contar con la anestesia. Me indicaba, a la vez, que antes de ello los cirujanos se especializaban en amputar un miembro con rapidez para que el paciente no muriera de dolor. Creo recordar que el récord estaba en 43 segundos para un brazo. Y estos tres avances son, a la vez, consecuencias de una inteligencia que busca soluciones a problemas que suponen una vulnerabilidad radical del ser humano.

Hemos de tener confianza en el ser humano. Es cierto que si nos lo proponemos podemos ser tre-mendamente despiadados e inhumanos. Pero también contamos con la inteligencia como capacidad de resolución de problemas. Y este nuevo virus que aparece en el horizonte de Oceanía puede ser una ocasión para que sigamos ampliando los avances científicos que alivian nuestra inevitable vulnerabilidad.

Delegado de Cáritas diocesana de Tenerife