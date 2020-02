El concepto, no siempre, está compuesto de lo que hace efectiva la lógica. Qué de veces, por muchas razones, suprimimos lo elemental y nos quedamos con los accesorios... ¡Las emociones son pequeños ángeles y todas vienen con un arco! Todos, alguna vez, buscamos ser el alegre gemido de un violín o el murmullo bajo de un tambor.

Al pasear por la vida, vemos la melancolía de las ventanas; muchas son la nitidez de lo que nunca se abre y lamenta enojado el paso del tiempo. ¿Qué nos hace emocionarnos? Evidentemente, junto a la sombra oblicua de lo que no es complicado, está la tranquilidad. Pero, el abrazo de lo emocionante, queda lejos, muy lejos, de lo retorcido con la cordura. Todo lo que nos hace perder la cabeza tiene la intención honesta del pensamiento. El espíritu se templa con la "locura", pocas veces lo cuerdo es elevada visión con ganas de contemplaciones. A veces, es bueno olvidar lo tangible y compensar a la tristeza con un poco de locura. Ya, en una sociedad desnuda de pensamiento, puede ser complicado. ¿Saben? Creo que todo debe tener una compensación, incluida la pena. Sé de muchas personas que junto al sufrimiento comprobaron, que la locura es una dama que concede alegrías. A su lado se desesperan los poetas... Será por algo (sonrío). He observado que junto a lo espontáneo está la bondad. ¿Y qué es la bondad? Una singular palabra con dotes imaginativas.

Todo lo que nos hace felices, en definitiva, se convierte en el perfume de nuestra vida. Por lo tanto, los momentos de "locura" son la sonriente solicitud que la vida nos hace: hay cosas que son contagiosas (igual que la gripe) y junto a la tranquilidad (tarde o temprano) viene la apatía y la desgana. El veneno de la envidia es malo, si alguno de ustedes es afortunado de vivir según piensa (sin filtros) tenga en cuenta que desde las oscuras colinas le estarán criticando...