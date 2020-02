Veto parental, el grano de pus de la intolerancia

Decía Luis Eduardo Aute que su canción Grano de pus nació de una mala digestión de la ensalada de la situación. Pues este artículo, al igual que Grano de pus, ha nacido de los fermentos gástricos, acumulados durante días, que no aguantan más en la guarida estomacal y han de ser vox-mitados hasta quedar liberada de esta forunculera y putrefacta infección.

Resulta escandaloso pensar que el derecho a la educación se vea inundado por la oscuridad y el totalitarismo más absoluto desde épocas pretéritas. El veto parental no es más que otra herramienta, otro grano de pus, creada desde las cloacas de la intolerancia más casposa y rancia. La protección del bienestar del menor o la menor no pasa por negar la diversidad; no pasa por alimentar la censura o el estigma; la protección para mantener el bienestar del menor o la menor se alimenta del apego hacia el otro/a: el aprendizaje de saber calzarse los zapatos de los/as otros/as.

La diversidad sexual en un concepto que tiene que formar parte del desarrollo integral del individuo/a, en este caso del menor o la menor. Las familias, algunas, no todas, se acogen al derecho de elección de centro, otra idea sacada de ese pozo donde se privilegia el mérito en vez del espíritu crítico; donde el negro sobre el blanco solo sirve de trampantojo, de cortina de humo para disimular el verdadero interés dentro de un sistema hegemónico, totalizador, descontextualizado, falto de equidad, clasificador, calificador, meritocrático, más pendiente de los resultados, del rendimiento académico dicen, en aras de una educación de calidad, que en aras de la igualdad de oportunidades.

Hablan de supuesto adoctrinamiento de género en las aulas: cualquier avance que suponga un aprendizaje que derive en incorporar nuevas perspectivas, nuevas realidades sociales, se ve como una amenaza, un peligro moral al que hay que combatir máxime si tiene que ver con las lindes de la educación. Dar herramientas que generen competencias críticas, autonomía e iniciativa personal que favorezcan las relaciones interpersonales y sociales son garantía para ejercer una ciudadanía democrática y no hacerlo, es poner a los/as menores a los pies de los caballos porque educar en valores, la educación afectivo sexual y de género, no consiste en adoctrinar ideológicamente consiste en liberarse de la ignorancia primitiva, del excesivo determinismo genético, patriarcal, lesbohomobitransfóbico, moldeado según el entorno social y que en muchos casos se ha enseñado a controlar por considerarse una aberración al estar fuera del canon de lo normal o de lo que algún autor ha venido a denominar como "la institucionalización de la heterosexualidad". De esta manera, la sexualidad es vista como una forma de dominación por parte del poder preocupado por regular y administrar vidas dentro de un contexto donde las relaciones de poder se generan ante mecanismos complejos de dominación, subordinación y resistencia desde la discriminación, lo que implica convertir la vulnerabilidad en exclusión social y esa es la misión del veto parental, del grano de pus, impedir el desarrollo efectivo, con todas las garantías, del ejercicio de derechos políticos sociales, sexuales, y con ello, la posibilidad de poder transitar, como ciudadano/a, en plena libertad en cualquier espacio del entorno social.

La educación afectivosexual y de género propone la construcción de un saber contrahegemónico dentro de las aulas que dé cuenta de la quiebra entre la lógica discursiva de la certeza de la dicotomía del género binario, del fundamentalismo identitario, y de todas aquellas personas que se sitúan en la disidencia sexual, cuestiones estas que incomodan a los mecanismos de poder, no sólo opresores, sino productivos en tanto conforman identidades que operan en los cuerpos como certezas hegemónicas, lo que Foucault denominaba "dispositivo biopolítico de vigilancia y control sobre la sexualidad, el género y los deseos". Ya pasó con la asignatura Educación para la Ciudadanía cuando los colectivos ultraconservadores de la sociedad española, entre ellos Foro de la Familia, Iglesia, Partido Popular e incluso periodistas acólitos a las filas de la extremaderecha, hacían un paralelismo entre la formación del espíritu nacional del franquismo y la Educación para la Ciudadanía Democrática, a la que el autor se refiere como la Formación del Espíritu Progresista1, consideraban que dicha asignatura iba en contra de los dictados morales de muchas familias reservándose el derecho, muchas de ellas, a la objeción de conciencia, y al igual que hoy sucede con el veto parental, también surgieron críticas sobre la dudosa legitimidad de una intervención del Estado en este sentido, puesto que esto vulneraría el derecho de los padres y las madres a educar a sus hijos e hijas en los valores de su elección pero, ¿qué valores? ¿Aquellos que alimentan discursos formulados con un carácter de patologización que se difunden a través de los medios de comunicación o a través de partidos políticos supuestamente democráticos que no sólo constituye el agravio verbal, sino que además se trata de una persistente presencia fantasmal que sobrevuela la cotidianidad sembrando temores y resentimientos, insidias, culpas, vergüenzas y desconfianza? ¿Esos?

El veto parental es el grano de pus de la intolerancia, es la mutilación de la palanca de Arquímedes en la defensa de la libertad y la autonomía de los/as menores para dotarles de herramientas cognitivas, actitudinales y procedimentales para desarrollarse en un mundo donde cada vez más son las personas que eligen libremente cómo vivir su sexualidad, lo que implica también construir otro tipo de familias que no tienen nada que ver con el modelo de familia tradicional.

Tratar de vetar la educación afectivosexual y de género en las aulas conllevará perpetuar la discriminación, la producción de prejuicios e ideas equivocadas que perpetúan la criminalización hacia contenidos positivos que evitan situaciones de acoso, violencia machista o lesbohomotransfóbicas.

El veto parental impide que un alumno/a elija con libertad construir su ideario a través del aprendizaje y no hay más ideológico que la censura educativa en nombre de la libertad. Eso se llama adoctrinar, no educar.