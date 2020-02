Declaración de independencia

Estoy de acuerdo con los 49 diputados, diputadas y diputades que le hicieron el vacío al rey Felipe VI por autoritario y por franquista. La Monarquía, dice esta buena gente, es "una institución anacrónica heredera del franquismo que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales" de Cataluña, el País Vasco y Galicia. O sea.

Atentos: Llegar a ser una "democracia real" -dicen- solo será posible si rompemos con la herencia que representa el rey. O sea, que para ser realmente reales tendríamos que dejar de ser leales a la realeza. Lo cual que es como poco lío, pero tiene su aquel.

Lo que quieren decir ese medio centenar de luchadores por la libertad de sus pueblos y naciones -y que yo amablemente les aclaro- es que el rey Felipe VI es heredero de Juan Carlos I, que a su vez es heredero de Franco. O sea, que el dictador le nombró jefe del Estado español antes de estirar la pata. Y ya se sabe que, con la teoría jurídica de los frutos del árbol envenado, todo lo que haya crecido a partir del general bajito es una herencia putrefacta.

A esta impecable teoría le fallan las pilas como a un conejo sin Duracell. Primero, porque Franco eligió a Juan Carlos I para que siguiera con el Movimiento, la patria, la familia y el Espíritu Santo. Y le salió rana. El jefe de Estado putrefacto nombró un presidente para que hiciera una Asamblea Constituyente - igualito que Maduro- para convocar elecciones libres - distintito que Maduro- y redactaran una Constitución que votó el pueblo español democráticamente - distintito que Maduro- incluyendo, por cierto, la forma de una Monarquía Parlamentaria y la figura del rey como un jefe del Estado no putrefacto.

De igual manera que los jóvenes comunistas no son herederos de un criminal sanguinario como Stalin o los nuevos gudaris no tienen nada que ver con los asesinos del tiro en la nuca y las bombas que se llevaron por delante a mil personas o los burguesitos catalanes no tiene nada que ver con el independentismo andorrano de Pujol, los hijos de la transición española no devienen de un franquismo que ya es una mojama por mucho que intenten resucitarlo unos y otros. Porque para empezar una gran mayoría de la población de este país ya no sabe ni de quién estamos hablando.

Pero el independentismo marxista, leninista, maoísta y demás istas, versión 3.0, sigue ahí enganchado al anzuelo. Ni dios, ni rey. Solo patria. España es un invento franquista. Y el que esté por España es un facha. Lo moderno y lo progresista es la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de las nacionalidades. Pero voy más allá: lo realmente progre es la independencia de las personales. Cada ser humano es soberano. Establezcamos, pues, la secesión de cada uno. Yo, para empezar, me declaro independiente. Y me niego a pagar un puto impuesto más que sirve para mantener a tanto mentecato.