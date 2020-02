Melilla y las concertinas coloniales

El taxista que me lleva al aeropuerto de Melilla me pregunta si tengo tiempo para el vuelo, en cuyo caso me enseñaría la valla. Solo había visto un paso fronterizo. Antes de que yo hiciera en voz alta la observación, se ha adelantado él: ¨No ves, todas las concertinas están en la segunda valla por el lado de Marruecos¨. Es verdad, además se extienden a dos alturas, a unos dos y cuatro metros por el otro lado. Aquí, quien contiene la emigración, los verdaderos obstáculos los pone Marruecos, dice. Me fijo en que además tienen otra valla más pequeña coronada de alambre de espino. Alguien que llegara de muy lejos pensaría que Marruecos estaría padeciendo un verdadero acoso migratorio en su frontera norte.

Recuerdo la cara circunspecta y humanista del ministro Grande Marlaska mirando la valla para intentar que fuera si no acogedora sí más amable. El humanismo de oferta, ocasión y garrafón que Zapatero y Sánchez han gustado ejemplificar no entronca de ninguna forma con un humanismo renacentista o erasmista, sino con las apariencias aterciopeladas, sensibleras, falaces y escaparatistas, y para ya evangelizados. Anti ilustrado y ñoño. Maquiavelo consideraba tan respetable la virtud religiosa consecuente con su doctrina, como las exigencias realistas del poder. Tan legítima era una como otra, pero había que optar. Por no referirnos a Weber y su ética de la responsabilidad y de las convicciones, fácilmente asimiladas estas al imaginario más adolescentemente narcisista. En definitiva a dar la talla en cada ocasión.

Lo realmente meritorio es la mezcla de cinismo y desprecio a la opinión pública, hipocresía y cobardía, además de partir de inequívocas pulsiones racistas: lo que el blanco sensible -¡ya?!- no puede aceptar muy bien lo puede hacer el moro, aunque haya que pagarles para que la sangre, mutilaciones, desgarres, roturas, solo salpique a ellos, con las concertinas simplemente invertidas, indiferentes como son al sufrimiento del mundo.

Cinismo e hipocresía en cascada, porque la valla volvió a seguir idéntica, pero no habrá que limpiar la sangre, los moros la limpiarán. Es imposible no advertir reminiscencias del espíritu colonial, no eurocéntrico, sino directamente colonialista. Se parte de que la otra comunidad no adquirido el grado de sensibilidad -¡ojo!: ni de civilización (la misma legitimación de siempre)- en la repugnancia de la sangre y escenas desagradables. Que al blanco cristiano le desagradan sobremanera, ahora representado por una izquierda portaestandarte del repertorio completo de los cánticos de la posmodernidad. Así fueron las relaciones de colonización. Con un elemento constante y axial en la colonización española del norte de Marruecos: el soborno, siempre untando, aprovechando la mejor posición.