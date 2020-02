Desigualdad recurrente

Un informe realizado por encargo del Fondo Monetario Internacional, hecho público a finales de la semana pasada, resulta muy revelador, al detectar que el gasto social en España tiende a favorecer a las clases medias, los funcionarios y los pensionistas, frente a los sectores más desfavorecidos, la población más empobrecida o vulnerable, los ancianos sin recursos o los jóvenes sin empleo. El informe asegura que el gasto en protección social debería dirigirse hacia las personas y colectivos con más dificultades y desvela defectos de nuestro sistema de los que se habla muy poco, porque a nadie le conviene hablar de ellos, pero que son la clave de un funcionamiento que no reduce la desigualdad, sino contribuye a aumentarla.

El primer sistema defectuoso son las pensiones: suponen casi la mitad del gasto público total, y para garantizar su continuidad se precisa un complejo programa de reformas que nadie se atreve a acometer, porque algunos de los problemas tienen que ver con el hecho de que en España -¡sorpresa!- las pensiones son porcentualmente mayores que las de la media de la Unión Europea, muy altas en el caso de los salarios altos, y muy bajas en los salarios bajos, por no hablar de las pensiones no contributivas, que son directamente paupérrimas. Nadie tiene las narices de decir que para que el sistema sea más justo y pueda sostenerse las pensiones altas deberían crecer a un ritmo más bajo que las pensiones bajas, ni que debe aumentarse ya la edad de jubilación. Porque decir eso es tóxico para el voto. Mejor esperar a que el sistema colapse, algo que a este paso acabará ocurriendo.

El segundo defecto sistémico es que en España la redistribución de los ingresos fiscales como gasto social favorece más a los hogares y familias de clase media que a los de bajos ingresos, cuando debería ser justo al revés. El informe asegura que los programas de asistencia social no cumplen sus objetivos, que hay lagunas en la adecuación y en la cobertura, fruto de la ineficacia burocrática y de la descoordinación entre administraciones, que impide la reducción de los elevados índices de riesgo de pobreza, desigualdad de ingresos y exclusión social. En España, la redistribución de la riqueza por la vía del gasto social está un quince por ciento por debajo de la tasa de redistribución media en Europa (y de la otra vía de redistribución de la riqueza -los salarios- mejor ni hablar, porque estamos años luz de los europeos). El informe advierte de que la proporción de prestaciones familiares que se destina a los hogares con renta más baja es muy inferior al promedio europeo, lo que hace que los hogares más acomodados reciben una parte sustancial de las ayudas. Entre otras cosas, porque en un país con una asistencia social muy deficiente, es más fácil obtener una ayuda cuando uno sabe cómo debe pedirla.

Para cambiar la situación sería necesario mejorar los sistemas para comprobar quien debe acceder a prestaciones como guarderías o becas y facilitar el acceso a las ayudas sociales de las familias verdaderamente más necesitadas. Y, por supuesto, hacer políticas que asuman que el gasto social no es ni la única ni la mejor herramienta para reducir la desigualdad. Para mejorar la renta disponible de las personas, la clave es la creación de empleo. Ese debe ser el objetivo prioritario de cualquier gobierno. Pero sin olvidar que las ayudas sociales debe recibirlas quien de verdad las necesita. Y eso no ocurre hoy en nuestro país. Y mucho me temo que en nuestra región tampoco.