No hay dos sin tres

A los niños de mi generación les intentaron adoctrinar en el amor a la patria y el respeto a los curas. Como siempre suele ocurrir, les salió el tiro por la culata. Al personal le dio mayormente por las drogas, la psicodelia, la irreverencia y la mayor época de libertad y diversión que se había conocido hasta la fecha en aquel cementerio de procesiones, rosarios y novenas llamado España.

Los progresistas intentan hoy construir ciudadanos responsables, feministas y de izquierdas con el afán salvífico que padecen siempre los que mandan. Mucho antes que ellos, la derechona nacional intentaba educar en el Catecismo y el Cara al sol. Pero igual que las olas se rompen en las rocas, lo que los teólogos llamaban pomposamente "misterios" se deshacían en el descojono general de la chiquillada. Era francamente complicado explicar que un ángel en forma de paloma dejó embarazada a una virgen. O que la figura omnipotente y omnipresente del tal dios estaba integrada en lo que llamaban la Trinidad. O sea, un dios con trastorno de personalidad múltiple que a veces era un palomo, a veces un mesías con barba y a veces un anciano con un triángulo en la cabeza -como el sombrero de Carmen Miranda- que hablaba a través de las zarzas y asesinaban a millones de seres humanos con diluvios o lluvias de azufre. .

La religión vive horas bajas, pero los misterios no desaparecen. Debe ser que la gente no puede vivir sin buscar lo sobrenatural. De ahí, verbigracia, que el nuevo Gobierno de España haya creado un "órgano coordinador" para poner de acuerdo a los Ministerios de Ciencias y de Universidades, que antes eran uno y ahora son dos y dentro de muy poco pasarán a ser tres. Otra trinidad.

Como en el milagro de los panes y los peces. Donde antes había un ministro, ahora hay dos. Donde había un equipo de asesores y funcionarios: dos. Y donde había dos de todo lo anterior, un tercero, nuevo, que sea capaz de poner de acuerdo a los otros dos para que actúen como si fueran uno. O sea, como antes.

Resulta un misterio determinar por qué se ha dividido algo que los propios divisores reconocen que tendría que estar unido. Han dicho los dos ministros que quieren "actuar como un único actor". Y lo ha reconocido el propio Gobierno, creando un organismo coordinador de lo que ellos mismos descoordinaron.

Pero todo eso, aunque lo aparente, no ha sido cosa metafísica. Ni un misterio. Tiene que ver con la política transformada en una agencia de colocaciones. Hasta los que antes hablaban despectivamente de "sillones" han perdido el culo por hacerse con ellos. Los partidos políticos están principalmente al servicio de su propia supervivencia y del bienestar de sus aparatos, que siempre terminan de ministros o similares. Y si por el camino hay que reventar el sentido común y hacer un truño del tamaño de Teruel, no pasa nada. La gente no tiene que entender ni los misterios ni los ministerios. Solo tiene que pagarlos.