Rejuvenecimiento sexual

Psicóloga y Terapeuta

Hoy escribo contenta y entusiasmada porque me encantaría que estas palabras pudiesen ayudar a la mayoría de los que estáis leyendo estas líneas, sobre todo a aquellos que, pasando de los cuarenta, empezamos a notar los efectos de la edad que se van haciendo eco en nuestro cuerpo, e intentamos, de alguna manera, ralentizar este proceso.

Consciente o inconscientemente nos vamos haciendo mayores, hay quien lo nota de repente, y hay quien lo va notando poco a poco, y de la misma manera hay quien se cuida mucho y hay quien no tanto. Si eres de los que quieren cuidarse y quieres cita con un, o una profesional de la medicina estética para hacerte algún retoque, ya sea desde unas vitaminas a algo ya más específico, notarás que estarás en lista de espera, o que, si tienes suerte, las primeras citas te las dan para pasadas dos o tres semanas. Pero como vivimos en una sociedad que calla mucho, y oculta más, nadie te dice los tratamientos que se hacen, es más, si preguntas que qué hacen para mantenerse tan bien, no te van a decir o te lo va a maquillar. Ellos o ellas están así de bien porque se conservan de maravilla por sí solos, son así por naturaleza y con la edad mejoran como los vinos, ¿cómo se te ocurre pensar que se hacen algo de eso?. Curioso ¿no? Entonces ¿cómo es que las consultas de muchos profesionales, están llenas...?

Todos somos los primeros en hacer algo que pueda para mejorar o retrasar lo que la naturaleza ya nos impone, y eso no significa que seamos unos obsesos, por Dios, ni unos banales, ni que seamos menos por utilizar "ayudas", pero si puedo sentirme mejor, ¿por qué no recurrir a ellas?

En general somos un pelín narcisistas y queremos gustarnos y gustar, ¿qué tiene de malo? Por supuesto que uno debe cuidarse en todos sus aspectos, mental y físico, el equilibrio es lo indicado. Pero, ahora bien, nos cuidamos cara, cuerpo, mente€leemos mucha información sobre como rejuvenecer el rostro y el cuerpo, pero ¿te habías planteado que también existen ayudas para mejorar tus partes íntimas? ¿Sabías que no tienes que esperar a tener una patología que te impida estar bien para empezar a usarlas? ¿Qué significa eso? Pues que no debemos esperar a que la bajada de hormonas haga estragos en nuestro cuerpo y, por no hacer nada, ni que nadie nos diga nada, lo demos por hecho y ya cuando empiezan los problemas reales como dolor pélvico, vaginismo o impotencia sexual, es cuando se acude al especialista. ¿No nos dicen que hay que prevenir antes que curar? Pues sí, hay "cosas" para hombres y para mujeres, y sí y no hay que irse fuera para buscar los tratamientos más innovadores y menos intrusivos, están aquí en la isla, en centros médicos especializados. Sólo hay que preguntar.

Y como yo soy una preguntona y una curiosa, pues me he dedicado a buscar información. Sabía que fuera existían tratamientos de rejuvenecimiento vaginal, he visto fotos de un antes y un después, con una simple radio frecuencia. Los profesionales me comentaban las ventajas de usar este tratamiento como prevención y sus maravillosos resultados, leí y me informé, y por casualidad, me enteré de que aquí se hacía. Encontré un ginecólogo especialista y cómo no, ahí me fui directa. Quería toda la información posible de los tratamientos que se realizan en la actualidad, a todos en algún momento nos va a ayudar, y mi labor es justo esa.

¿Y qué os puedo decir? Que todo lo que he leído y de lo que me han informado es increíble, he hablado con pacientes con patología y sin ella, y cómo les ha cambiado la vida, en todos los aspectos. ¿Sabías que la energía sexual es la más potente de nuestro ser? Y que, rejuveneciendo nuestras partes más íntimas, ocurre algo mágico dentro de nosotros, nos cambia algo a niveles muy internos, es muy difícil de explicar si no se experimenta, así me comentan hombres y mujeres, cómo de repente, "me vuelvo a sentir joven", "mi sexualidad vuelve a ser la de años atrás", no me lo hubiese imaginado, hasta mi autoestima se ha visto fortalecida", estos son algunos comentarios, y claro, uno se pregunta, pero ¿cómo y por qué? En el caso de las mujeres, nuestra vagina está llena de vasos sanguíneos y con la edad, la bajada de las hormonas, los partos, los cambios de peso, etc, a lo que debemos sumar que nuestro colágeno y elastina disminuyen entramos en un bucle del que nos es imposible salir. Y esta simple técnica que combina radiofrecuencia y ultrasonidos hace que se produzca más colágeno y reactiva la circulación atrofiada, con lo cual la musculatura y la circulación se recuperan, volviendo a ser lo que eran ¿Te imaginas? Este fue sólo un ejemplo de tratamiento, hay más, en este centro vi que tenían una silla para hombres y mujeres, actúa por ultrasonidos y son sesiones para tratar incontinencias, post partos, tonificación muscular, dolor pélvico, disfunciones eréctiles y reeducación sexual. ¿Y sabes qué? ¡No tienes que quitarte la ropa! Vas solo o con tu pareja, sí, se hacen sesiones para parejas que quieren rejuvenecer toda su sexualidad, ¿a que nadie te había dicho nada?, y yo sigo sin entender ¿por qué la gente se calla esas cosas?, pudor, vergüenza, ¿o es un tema de ego?

Existen multitud de tratamientos en función de nuestra edad, nuestro cuerpo y nuestras necesidades, las personas queremos tener una buena imagen sexual y poder seguir disfrutando con el paso del tiempo, sólo hay que buscar un profesional que sepa de ello y en caso de que no lo trabaje, que sepa derivarte a quien sí lo haga.

Tenemos tanto a nuestro alcance para hacernos sentir mejor€

El rejuvenecimiento sexual existe. ¿A qué estas esperando?

http://anaortizpsicologa.blogspot.com.es/