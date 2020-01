Ni un fisco de satisfacción

El Gobierno autonómico -comenzando por su presidente, Ángel Víctor Torres- ha intentado ser prudente, pero no ha conseguido evitar felicitarse por las cifras de la evolución del desempleo en Canarias que arroja la EPA. La prudencia está marcada porque el Ejecutivo no estuvo nombrado y operativo hasta finales de julio o principios de agosto. Y es obvio que Torres y su equipo no han podido influir en la dinámica laboral del año 2019, ni siquiera, sensu stricto, de su último trimestre. ¿Los datos de creación de puestos de trabajo son positivos? Sin duda. Pero servidor aboga humildemente por exigir más que frases aleluyescas o silencios esquineros a los responsables políticos y una información más precisa a los medios, para que pueda entenderse que se creen 22.100 empleos en el último trimestre del pasado año pero estén registradas más de 1.200 desempleados respecto a 2018. Es muy desacertado afirmar que ahora mismo "hay más gente trabajando en Canarias que nunca". En términos absolutos, sí, pero ese 18,78% todavía está muy lejos del 10,2% de desempleados sobre la población activa que se registró en 2007, el año previo a la Gran Recesión.

No es que este Gobierno deba evitar el optimismo, sino la satisfacción, por moderada que sea. Porque ni esa alta tasa de desempleo es el peor dato del mercado laboral en las islas. El incremento de las contrataciones de los últimos meses está relacionado con una temporada turística magnífica. Y volvemos a lo mismo: la estructura sectorial del archipiélago, volcado en sectores intensivos de mano de obra, con grandes cadenas hoteleras y una selva de autónomos y pequeñas y medianas empresas, deviene un hándicap para la productividad de la economía canaria y para generar empleo estable y de calidad. A menos productividad, innovación y competitividad peor y más discontinuo es el empleo que se puede crear. Situación estructural que explica que en este país insular el desempleo escala a toda velocidad en ciclos económicos recesivos pero muestra elevada rigidez cuando la economía despega: ha llevado ocho años pasar del 32,8% del desempleo al 18,78%. La recesión ha sido destructiva y la mayoría de las heridas laborales y sociales que produjo aún están abiertas: un elevadísimo desempleo de alta duración entre mayores de cuarenta años mientras envejece la población, un paro juvenil todavía superior al 35%, una brutal tasa de temporalidad, con menos de un 10% de contratos fijos y el crecimiento de los contratos por semanas, días y horas, se han más que triplicado en Canarias.

Esa es la realidad de nuestro mercado laboral: cualquier excitación por un aumento apreciable de las contrataciones está fuera de lugar. Porque el mercado laboral es el mejor (y el peor) espejo de la fragilidad -de las ineficiencias y límites- del modelo de desarrollo económico de las islas, del fracaso rotundo de políticas de empleo que han consumido cientos de millones de euros, de la ausencia de una estrategia de reformas económicas y sociales basadas en los datos empíricos y no en la creencia mágica en las virtudes del capital o en la bondades del subvencionismo.