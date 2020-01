El mayor Trapero cumplía órdenes, ha venido a decir sobre su papel en el referéndum ilegal del 1-O, durante la nueva vista del Nuremberg del procés que se celebra en San Fernando de Henares. Algunas de esas órdenes eran, además, fruto de decisiones políticas que le parecían una auténtica "barbaridad". Eso no quita, según los fiscales, para que la pasividad de los Mossos, en unas ocasiones, y la obstrucción, en otras, contribuyesen a acrecentar el caos y la revuelta de aquellos días en las calles de Cataluña. La prueba de que todo aquello no fue simplemente producto de "una ensoñación" o del capricho de unos dirigentes hiperventilados, como más tarde quisieron explicar los jueces para adaptar el fallo a las circunstancias, es que el referéndum de autodeterminación sigue siendo el objetivo primordial de los líderes independentistas, y Torra permanece en rebeldía, amparado por el Parlament, tras haber sido inhabilitado. No hay propósito de enmienda y sí un interés probado en mantener los fines separatistas esta vez en una conversación bilateral con el Estado, condicionando el diálogo a la concesión bajo amenaza de volver a hacer lo mismo. Si no fuera porque se le está juzgando por unos hechos en concreto tendrían que haberle preguntado al mayor de los Mossos qué opina sobre la perseverancia en la "barbaridad" que asegura haber visto entonces y, sin embargo, decidió perpetrar al servicio del plan secesionista. Es lógico y hasta natural que ahora pretenda desmarcarse y mantenga ante el tribunal que lo juzga que se sentía "incómodo". En las peores encrucijadas de la Historia siempre hay alguien que cumple órdenes.