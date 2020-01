¿Igualdad? Ni de coña

Estoy bastante seguro de que si un presentador heterosexual se explayara morbosamente sobre la belleza de una concursante atractiva, le estaríamos vistiendo de capuchino al día siguiente, con toda la razón del mundo. Y si se expresara con lascivia, apenas disimulada por el humor, algunos hablarían incluso de acoso sexual. ¿Pero qué ocurre si el que lanza pullas sobre lo bueno que está un tipo y el que le pide que se quite la camisa y enseñe sus músculos es un presentador homosexual? Ya les avanzo yo lo que pasa: nada de nada.

Estoy también razonablemente convencido de que si un heterosexual normal y corriente, cargo público del Gobierno, confesara públicamente, en un programa de televisión, que siendo profesor universitario tuvo una relación con una alumna de diecisiete años, le caería encima la de dios es cristo. No solo por haber tenido sexo con una menor, sino porque resulta abominable que un hombre que tiene una posición de autoridad sobre una joven se plantee una relación sexual con ella. Le acusarían de haberse aprovechado de su posición. Y eso sería lo más suave que podríamos escuchar.

He leído, con estupor, que la nueva directora de Diversidad Sexual y LGTBI, dependiente del Ministerio de Igualdad, Boti García, reconoció en un programa de televisión haber tenido una relación clandestina con una alumna suya de diecisiete años. Y cómo recordaba que la madre de la joven la perseguía con una plancha, seguramente para romperle la crisma.

Me van a perdonar pero se me hace complicado creer que estemos creando de verdad un mundo de igualdad. Se me antoja que, muy al contrario, existe una parte de la sociedad emergente -una que estuvo estigmatizada y perseguida- que se mide a sí misma con una laxitud que no le aplica a los demás cuando se trata de juzgar y sancionar conductas que consideran execrables. Pero solo si las cometen "otros".

La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, ha dicho, de otra manera, que para que los hombres abran los ojos a la verdadera sexualidad deben ser penetrados analmente. No le quito razón. A cualquiera que le entren por la retaguardia, la primera reacción previsible es que se le pongan los ojos como un cherne. Pero, sinceramente, considero que esa afirmación es una estupidez impropia de quien tiene responsabilidades públicas.

No salgo de mi asombro -porque es tan enorme como el desierto del Sáhara- con el espeso silencio que reciben este tipo de excesos publicados. No puede estar en Igualdad quien no la practica. No pueden defender la libertad sexual de las personas quienes ha se han permitido, desde una posición de autoridad, tener una relación con alguien sobre quien tenía poder e influencia. No se lo perdonarían a ningún heterosexual. Y lo que me causa un infinito estupor es que a nadie se le mueva un pelo cuando el comportamiento impropio es de un homosexual o una lesbiana. ¿Esto es la igualdad? Pues guárdenme un cachorro.