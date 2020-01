Canarias ante los nuevos retos turísticos

Entre los muchos desafíos que tiene Canarias para este año 2020, se encuentra, cómo no, el hecho de hacer frente a una política turística que hasta hace tan sólo unos pocos meses creíamos encauzada, pero que la quiebra del todopoderoso turoperador inglés Thomas Cook ha puesto de manifiesto que, en materia turística, nada se puede dar por sabido ni conseguido. Es más, la industria turística, por ser precisamente uno de los sectores más competitivos, no se puede dejar nunca de atender, mejorar, impulsar, renovar, inventar?; porque no hay que olvidar que, para Canarias, el turismo representa nada menos que el 35% del PIB; y, a su vez, aportamos casi el 12% al PIB del conjunto de la economía española.

Es obvio, pues, que cualquier impacto -sobre todo si éste es negativo-, que tenga el turismo, repercute directamente en nuestra economía; porque, a su vez, este proceso se convierte en un efecto arrastre sobre el resto de nuestras actividades económicas. Menos mal que, pese a la desaceleración económica que se viene observando desde hace un par de años, los empresarios turísticos han hecho un gran esfuerzo inversor, ya que se estima en torno al 10% el aumento del gasto, tanto en rehabilitar sus hoteles como en construir nuevos alojamientos.

Por su parte, los responsables de la administración canaria que entienden sobre la materia turística, están haciendo lo que pueden para paliar en lo posible los diversos contratiempos que se han sucedido durante el pasado año, y suponen todo un desafío que solventar para este 2020: Thomas Cook; el Brexit; el desmantelamiento de las bases de Ryanair en Gran Canaria, Tenerife y en Lanzarote, entre otros contratiempos. Por lo que no es de extrañar que haya preocupación por la necesidad urgente de recuperar y potenciar lo antes posible la conectividad aérea, que se ha convertido en una verdadera crisis y en un problema que se debió prever en tiempo y en forma.

No tenemos tiempo que perder. Pese a que el tráfico nacional está amortiguando de alguna manera la caída de pasajeros internacionales, hemos de frenar la continua escalada de los precios de los billetes aéreos (de hecho las tarifas entre Península y Canarias se han incrementado un 24% durante el pasado ejercicio de 2019), por lo que sería necesario insistir en Bruselas para que fijaran las tarifas máximas y creen rutas protegidas. Por otra parte, debemos seguir invirtiendo y apostando por un turismo de calidad y diversificado que nos aleje en lo posible del viejo cliché del "turismo de sol y playa", porque competir con precios bajos de otros destinos turísticos con sueldos e infraestructuras de peor calidad y menor nivel que la nuestra, es perder el tiempo y entrar en una vorágine de un crecimiento poco o nada sostenible.

Entre las inversiones que son de vital importancia acometer se encuentran las relacionadas con las diferentes infraestructuras, tanto aéreas como la ampliación de las pistas de los aeropuertos de Gran Canaria y de Tenerife (que debería considerarse como una obligación de servicio público); como de carreteras, partiendo del cierre del anillo insular de Tenerife, así como de la ampliación y adecuación de las distintas autovías que, sobre todo en los núcleos turísticos de las islas capitalinas, ocasionan diariamente un colapso viario que repercuten negativamente en el deterioro del los distintos destinos turísticos así como en las distintas actividades personales, laborales y económicas.

Y esperemos que en este 2020 las distintas ferias turísticas, tanto a nivel nacional como internacional, que pronto comenzaran -de hecho ya se ha puesto en marcha la de Madrid Fusión-, y donde Canarias invertirá 3 millones de euros, sirvan para promocionar nuestros destinos turísticos así como nuestra cultura y gastronomía y así afianzar nuestro liderazgo turístico.

