Tatuadores de esperanza

Tinta para la magia. Manos que construyen sonrisas y esperanza para las luchadoras, para todas aquellas mujeres valientes que le hacen frente a la enfermedad. Salvan vidas en tanto en cuanto ayudan a elevar su autoestima después del golpe. Sobreponen con arte el trauma, trazando líneas de ilusión que recuerdan que tienen que seguir edificando puentes cromáticos de certidumbre. Fantasía bidimensional y tridimensional, con profundidad, relieve y una belleza propia de los escultores renacentistas. Son para muchos los nuevos alquimistas, generadores de felicidad para las verdaderas guerreras, son, los tatuadores de pezones. Quédense con este nombre: Vinnie Myers. Apodado como el Miguel Ángel de los pezones, este médico estadounidense se ha especializado en realizar tatuajes de pezones en 3D y areolas a las mujeres que han perdido sus senos tras ser operadas de cáncer de mama. No deja cicatriz y es perfectamente perceptible, de ahí que nos hagamos una idea del resultado de una fantasía realista diseñada por artistas que crean sonrisas. "No me atreví a mirar, pero mi marido me dio la mano y me recomendó que lo hiciera. No podía creer que no fuera un pezón real. Es increíble como algo tan pequeño te puede cambiar la vida", decía en La Vanguardia una de las mujeres que acudió al estudio de Myers en Baltimore. En 2017 Claire Louise Willis mejoró su técnica para tatuar pezones en 3D, una perfecta reconstrucción de la aureola. Su altruismo y capacidad de comprensión con aquellas mujeres sin recursos económicos hizo posible que tatuara gratis, con miles de solicitudes que tenían un solo propósito: hacer feliz a las mujeres que sufrían la enfermedad.

Y en España también tenemos casos de tatuadores y tatuadoras que regalan su trabajo por un fin tan noble como este. Uno de los ejemplos es el de Mirella, que lleva a cabo sus trabajos en un estudio de Barcelona, en el que se ofrecen tatuajes gratis a víctimas de violencia de género y a mujeres que han tenido cáncer de mama (extraído del blog www.vice.com). Son varias las iniciativas en nuestro país que, de forma altruista, tintan a personas que han sufrido este proceso para que su pecho vuelva a recuperar un aspecto lo más parecido a su estado previo a la intervención. El gremio de tatuadores creó hace unos años tatuaje Solidario Cáncer de Mama, un punto de información sobre centros de micropigmentación y estudios de tatuaje que realizan la reconstrucción visual de pezón y areola de forma solidaria y totalmente gratuita a todas aquellas personas que han sufrido una mastectomía por cáncer de mama. Tatuajes de los que jamás se van a arrepentir, artistas que regalan ilusión.

