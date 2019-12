El compromiso de AENA con el turismo y con el territorio

Director de Aeropuertos Grupo Canarias de Aena

En la cadena de valor del sector turístico, AENA es una parte necesaria pero no suficiente. Sin aeropuertos, el turismo no se habría desarrollado en España como lo ha hecho y en los archipiélagos habría sido totalmente imposible. Pero por muy buenos aeropuertos que tengamos, si no se cumplen otras muchas condiciones de nada servirán, porque el turista viaja como elección a un destino, no a un aeropuerto.

En un mercado como es el del transporte aéreo y el del turismo, el papel principal de un gestor aeroportuario como AENA es ofrecer a las compañías aéreas infraestructuras seguras y eficientes, con capacidad y calidad para atender sus demandas. En este sentido, AENA ha dotado a los aeropuertos canarios de unas instalaciones que cumplen esos requisitos y lo hacen a precios competitivos.

Muestra de ello es la evolución del tráfico. Sólo en los últimos cuatro años, desde 2014 a 2018, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos canarios ha pasado de 34,8 millones de pasajeros en 2014 a 45,3 millones en 2018. Un incremento del 30,2% que se ha logrado gracias a la colaboración con las administraciones y agentes económicos y sociales, y a la gestión excelente de la que también dan muestra los siguientes datos:

Las tarifas aeroportuarias de AENA son muy competitivas, inferiores a las del resto de operadores europeos comparables.

Al comparar con destinos competidores como Malta, Estambul, Dubrovnik, El Cairo, Túnez, Faro, Atenas, Catania, Florencia, Palermo o Nápoles, se concluye que el coste de escala en tarifas en los aeropuertos canarios es un 43% inferior al de la media de esos destinos.

En el periodo 2017-2021, las tarifas de AENA bajarán un 11%, lo que añade una importante ventaja de estabilidad a largo plazo para las compañías aéreas. Es decir, AENA no sólo no ha incrementado las tarifas los últimos años, sino que las está bajando. Asimismo, el peso de las tarifas aeroportuarias en el precio final de los paquetes turísticos es muy reducido.

A pesar de estos datos, AENA sigue colaborando en la estimulación del crecimiento del tráfico aéreo y el turismo, ofreciendo bonificaciones sobre las tarifas e incentivos comerciales de las que se benefician de forma específica las compañías que vuelan a los aeropuertos de Canarias. A estas, se ha añadido esta temporada de invierno 2019 una adicional, que supone un descuento del 100% de la tasa de pasajero a los asientos ofertados desde destinos internacionales adicionales, para paliar los efectos de la reducción de actividad del Grupo Thomas Cook. Es decir, por primera vez y para reducir el riesgo a la aerolínea, se incentiva la programación de nuevos asientos, se ocupen o no.

Además, AENA considera clave la colaboración con las autoridades autonómicas y locales -que son quienes promocionan el destino- y el tejido empresarial. Por ello, se ha constituido el Comité de Coordinación Aeroportuario de Canarias, el foro principal para dar cauce a las iniciativas y propuestas de todos los participantes en el sector turístico, poner en común iniciativas y necesidades del territorio y así garantizar la coordinación entre el sector privado y los representantes de la ciudadanía. Como complemento, AENA realiza una labor muy activa de marketing aeroportuario para impulsar las conexiones aéreas.

Por otro lado, AENA emplea en el Archipiélago a 1.200 personas y, además, genera unos 18.000 puestos de trabajo directos. En los últimos 10 años, ha invertido en los aeropuertos de las islas unos 1.000 millones de euros, inversiones que, además, se han acometido con autofinanciación, puesto que AENA no recibe fondos procedentes de impuestos, sino que se autofinancia con las tarifas aeroportuarias y los ingresos comerciales. Igualmente, ingresa cada año en las arcas públicas en forma de impuestos y dividendo.

Como comentaba al inicio, la demanda de pasajeros a los aeropuertos está directamente influenciada por el atractivo y la competitividad del destino para realizar negocios o disfrutar de una estancia turística. Es decir, ningún turista viaja a Canarias para visitar sus aeropuertos, lo hace para disfrutar de lo que le ofrece el territorio donde está ubicado.

AENA se involucra con el sector turístico y lo hace de forma habitual y natural, porque trabajamos con el territorio y para el territorio.