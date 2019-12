Año bisiesto, ¿año siniestro? Principales efemérides y eventos a conmemorar en 2020

En efecto, 2020 será bisiesto y con la esperanza puesta en que no se cumpla el refranero. Se conmemorarán el "Año Internacional de la Sanidad Vegetal", según un acuerdo de la ONU, y el "Año Internacional de la Enfermera y la Matrona", a propuesta de la OMS. Alejándonos en el tiempo, comencemos por celebrar el quinto centenario del descubrimiento, por parte de la expedición del navegante portugués Magallanes, del Estrecho que recibió su nombre. Iniciamos el período aludiendo a los jubilosos "Felices Años 20", correspondientes a la etapa de prosperidad económica que floreció en Estados Unidos de América desde 1922 hasta 1929, lo que generó una burbuja especulativa que desembocó con la "Gran Depresión", una crisis financiera mundial que se prolongó durante una década. Asimismo, se cumplirá una centuria de la aprobación del derecho al sufragio universal femenino en EE UU, forzado por piquetes de mujeres, enfrentadas a un potente movimiento antisufragista bien organizado y financiado, que portaban ante la Casa Blanca eslóganes reivindicativos del tipo "Women bring all voters into the world". Se anuncia la apertura pública de los Archivos Secretos del Vaticano, sobre el controvertido pontificado de Pío XII. Aumentan sin cesar las teorías de conspiración sobre el contenido de estos recónditos registros cuando la Iglesia Católica empezó a acopiar documentación relativa a su religión en el siglo IV, en el momento que el Imperio Romano se convierte al cristianismo. Otro suceso de interés, éste de índole económica, se efectuará en Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de la "Expo 2020" que se extenderá desde el 20 de octubre hasta el 10 de abril de 2021, para la cual se seleccionó un lema universal aplicado a toda la humanidad: "Conectando mentes, creando el futuro". En lo que respecta a natalicios y defunciones, mencionar que el 16 de diciembre hará 250 años que vio la luz el compositor, director de orquesta y pianista alemán Ludwing van Beethoven. Como es sabido, este extraordinario artista dejó un extenso legado musical, desde el Clasicismo hasta los inicios del Romanticismo, ocupando un lugar preponderante entre sus obras Las Nueve Sinfonías. También se rememorará el 150 aniversario del nacimiento del político, filósofo, revolucionario y marxista, Lenin; figura clave en la Revolución rusa, acabó convirtiéndose en el máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1922. Como referencia de efemérides literarias, cabe citar que el 4 de enero se cumplirá el centenario del fallecimiento del escritor canario Benito Pérez Galdós, con su obra cumbre Los Episodios Nacionales, una exhaustiva crónica del siglo XIX español. Ya en octubre, hará cien años nació en Valladolid el novelista, periodista, doctor en Derecho y miembro de la Real Academia Española, Miguel Delibes, con narraciones tan conocidas como La sombra del ciprés es alargada, La hoja roja y, la más famosa, Los santos inocentes, llevada al cine. Durante el año venidero tendrán lugar elecciones generales en varios países americanos (Perú, Guyana, Uruguay, República Dominicana) y, de especial interés, las 59 presidenciales en Estados Unidos, el 3 de noviembre. En relación con el ámbito deportivo, la anualidad que comienza será prolija en actividades. El 12 de junio se inaugurarán, prácticamente a la par, la "Copa América 2020" en Argentina y Colombia, y la "Eurocopa 2020" que se podrá ver en doce ciudades repartidas por el continente, entre ellas Bilbao, donde España competirá en el grupo E con Suecia y Polonia, a falta del ganador de una repesca. También en nuestro país, a propuesta de la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES), Málaga ostentará en el mes de julio la "Capitalidad Europea del Deporte"; el programa de festejos incluye la Maratón de Málaga, el espectáculo "Revolution on Ice" y el Cirque du Soleil. Pero el gran acontecimiento a celebrar el año próximo son los "Juegos Olímpicos de Tokio" (del 24 julio al 9 de agosto). Se fundamentarán en tres principios básicos para transformar el mundo: "lograr lo mejor de uno mismo, unirse en la diversidad y conectar con el mañana". La sede principal será en el Nuevo Estadio Nacional, con 68.000 localidades, y contarán con 339 eventos y 50 disciplinas, con cinco nuevos deportes (béisbol/sóftbol, kárate, skateboarding, escalada y surf). La mascota es un personaje futurista de color azul llamado Maraitowa que tiene el emblema de Tokio en su cabeza y cuerpo; el talismán paralímpico se llama Someiti, una fémina de color rosado dotada de tres superpoderes. Quedan por despejar un montón de incógnitas a las que hay que seguir en su desarrollo. Entre ellas se encuentran las siguientes: desaceleración económica global, brexit, precariedad laboral y, como no, emergencia climática.