Un año más

Psicóloga y Terapeuta

Y aquí estamos otro año más, viendo el paso de los días y de nuestra vida, recapitulando y reflexionando sobre el sentido de nuestra existencia, hacia donde vamos, qué hemos hecho y qué queremos hacer. Sumamos en experiencia y sabiduría, pero restamos en tiempo y en energía. Y así nos va pasando la vida, muchas veces a ritmo frenético donde vemos que casi no podemos invertir el trascurso de las cosas, y otras a ritmo demasiado lento donde nos desesperamos para que cambie algo. Y si reflexionamos, nos damos cuenta de que, al final, lo que queremos son cambios, somos inconformistas, y nos cuesta estar satisfechos con lo que somos o tenemos. Pero es que, si el ser humano no fuese así, todavía seguiríamos en la edad de piedra.

Ser inconformista es, en el sentido psicológico, una condición personal y subjetiva por la cual la persona siente que sus expectativas no se cumplen antes de ciertos aspectos de su vida y que, ocurriendo en momentos específicos, es beneficiosa y positiva porque nos ayuda a mejorar y a avanzar en la búsqueda de nuestros valores y prioridades de nuestra vida, en la búsqueda de la autorrealización y el crecimiento personal. Y ahí está el quid de la cuestión, nuestras expectativas sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida.

Nos han hecho crecer inculcándonos un afán de superación y de adaptación con las demandas de una sociedad cambiante, donde se valoran cada vez más metas más altas, ya sean laborales, sociales o personales. Tenemos que ser perfectos y llegar a lo más alto. Conseguida una meta, no llegamos a saborearla y ya pensamos en la siguiente, sin pararnos a disfrutar o a crecer en otros aspectos que sí podrían completarnos mejor. Y así se nos va pasando la vida, en una carrera constante, pero ¿hacia dónde?...

Son siempre en estos días de final de año donde dentro de un ritmo atolondrado donde los excesos son patentes, en breves instantes hacemos reflexión sobre lo que hacemos y a donde queremos dirigirnos. Donde deseamos para el año que entra que las cosas cambien, donde nuestro inconformismo se une a la búsqueda de una satisfacción, pero esta vez más interna, buscando centrarnos en lo que realmente valoramos y deseamos para nuestra vida, donde priorizamos lo que realmente sí importa o sí necesitamos para sentirnos más felices, más completos. Porque ahora sí lo tenemos claro. Y ¿por qué nos damos cuenta ahora?

Hay momentos del año que nos llevan a recapacitar. En estas fechas se unen varias circunstancias que hacemos porque "tocan" y muchas de ellas no nos apetecen, reuniones familiares, exceso de comida, de bebida, de compras, de gastos, etc. Y hacer lo que no queremos porque "toca" te lleva a una presión interna que te hace pensar lo que realmente te haría feliz, y es ahí cuando conectas contigo de verdad y en tus deseos, en lo que harías si pudieses, rompiendo normas o tradiciones, y la espiral del deseo continúa llevándote a otros aspectos de tu vida que te gustaría cambiar. Te haces la lista de propósitos de forma interna, y lo haces con tantas ganas y de forma tan clara, que quieres empezar el nuevo año con el proyecto de tu nuevo yo, porque te das cuenta de que la vida se te pasa y al final siempre, como cada año, estás igual.

Pero sabes qué, que no es verdad. No eres la misma persona, cada año creces en muchos aspectos, que te faltan cosas, sí, que podrías estar mejor, también. Y quizás esta es la época que te ayuda a poner nuevas expectativas en tu vida, porque cuando nos descentramos y nos damos cuenta de ello, ese es el mejor momento de introspección, necesitamos de vez en cuando parar para darnos cuenta de lo que queremos y lo que no. Pero debemos estar atentos en lo que deseamos, las expectativas deben ser realizables, no hay que exigirse ni desear la perfección, ya que esta es inalcanzable y al final sólo nos seguiremos sintiendo insatisfechos y por consiguiente infelices de forma constante.

Y es con todo lo expuesto que mi consejo para ti, hoy, es este. Saborea cada instante de tu vida, quiérete y mímate, cuídate en todos los aspectos. Lucha por ti, por tus deseos, sin dejar atrás tus valores.

Que estos momentos de cierre del año, te ayuden a vislumbrar cuales son tus necesidades realizables y ten la fuerza para llevarlas a cabo. Que no las olvides, ni las dejes atrás dando prioridad a otras que realmente no lo son.

Que el inconformismo te acompañe en los momentos donde no consigues la meta propuesta para que te lleve a la situación deseada. Porque sí se puede. Sal de esa zona de confort que te tiene estancado en algunos aspectos. Porque ¿sabes qué?, pasa un año más€ y sólo en tus manos está.

¡Feliz año!

http://anaortizpsicologa.blogspot.com.es/