"El cine es el arte en el que el hombre no puede por menos que reconocerse. Es también el espejo delante del cual tendríamos que tener el coraje de desnudar enteramente nuestra alma". (Federico Fellini)

1. Aquellos que dicen que el cine es el séptimo arte se equivocan. En mi opinión, hoy en día, y ya desde hace algún tiempo, es el primero, simplemente porque hay cuestiones que solo tienen solución en las películas. Y con esto no quiero desmerecer al resto de disciplinas que forman parte de esta lista: arquitectura, escultura, pintura, música, danza y literatura. El cine, como la música, tienen un dinamismo del que carecen otras artes y que las hacen únicas. Hay multitud de películas que merecen un sitio en la historia del cine y que nos hablan de problemas que nos son propios. La primera es Ocho y medio, del maestro Fellini, con una actuación magistral de Marcello Mastroianni. Esta película realizada en 1960 nos muestra lo que hoy es moneda común: una buena campaña de publicidad puede hacer que incluso la mona Chita gane una alcaldía. Ocho y medio habla justamente de eso, de cómo a los que detienen el poder se la trae al pairo el motivo o la calidad. Solo interesa el mercado, vender y comprar, aunque sea bazofia. Mastroianni, director de cine, intenta zafarse de ese compromiso, porque sabe que está ante una laguna de creatividad, ante un bloqueo creativo, y que lo que ha parido es mediocre. ¡Demasiado tarde, amigo!: se monta el espectáculo, se contratan a los titiriteros, lo bendice el cardenal y se empaqueta. Cualquier motivo es bueno para hacer negocio. El cáncer de mama vende y el cambio climático también. No es oro todo lo que reluce, y ya nadie reconoce la ciénaga en la que estamos asentados.

Recientemente la revista Time ha nombrado a Greta Thunberg como el personaje del año 2019, la persona más joven en la historia de esta revista. En su reciente visita a España con motivo de la cumbre climática de Madrid, esta adolescente ha desatado las peores reacciones que posee el ser humano. Por una parte aquellos que la querían ver y tocar como si tratase de una virgen, un Jesucristo Superstar. Por otra, los más de 14.000 tuits con descalificaciones: histérica-estúpida-puta-majareta-gilipollas-patética, etc € El mundo no se ha vuelto loco, sino que siempre lo ha estado. Haríamos mal si el análisis de esta situación climática comprometedora se restringiese a esta opereta de ocho y medio: Greta teniendo que salir protegida en un coche eléctrico, como Mastroianni cuando quería zafarse del gran zafarrancho de montaje por debajo de la mesa. ¡Trágame tierra! Me entristece la ridiculez del género humano. La mayor parte de estas descalificaciones provienen de hombres. Y esta situación no parece ser una casualidad. Hay estudios que muestran que el género es una variable discriminadora del abuso online. En cualquier caso, siempre hubo idiotas, y desgraciadamente seguirá habiéndolos.

2. ¿Puede una única persona luchar o intentar tumbar el sistema? La segunda película de la que quiero hablar es La mujer de la montaña, un bella historia desarrollada en Islandia, y en la que una profesora de canto decide declarar la guerra a una multinacional de producción del aluminio que contamina su país, saboteando las líneas de alta tensión. Me recuerda la historia de un republicano español exiliado en Francia que propuso a Fidel Castro falsificar masivamente dólares para colapsar el sistema capitalista, y éste último se echó para atrás. Es difícil tener el valor para llegar hasta el final, aunque esto signifique la desaparición, la falta de libertad. La sociedad occidental cada vez tiene menos arrestos, se han muerto las ideologías, nos hemos cargado al ciudadano, para dar paso al consumidor. En cualquier caso, la poesía de esta película nos recuerda que todavía David puede tumbar a Goliat, y simplemente por esa razón, la democracia es el mejor de los sistemas. Deberíamos luchar por guardar esta riqueza.

3. La tercera película es japonesa y se titula Un asunto de familia, y nos hace reflexionar sobre lo que significa la felicidad, y como una familia postiza tiene unos vínculos y unas normas de solidaridad que están ausentes en otras consideradas normales. El mundo al revés. ¿Es la justicia siempre la justa métrica? Las apariencias engañan y nadie puede dar lecciones. Y si no están convencidos miren a su alrededor.

4. La última y aunque no se mostró en Radar es de Isabel Coixet, la gran y prolífica directora catalana. Elisa y Marcela es una bonita historia de amor entre dos maestras gallegas en los albores del siglo 20, que fue portada de La Voz de Galicia en junio de 1901: "un matrimonio sin hombre". Paradójicamente en la España de Sagasta fue la iglesia católica la que ofició el primer matrimonio homosexual del que se tiene noticias. Para ello Elisa se convierte en su primo Mario, y ambas tienen que exiliarse a Portugal primero y a Argentina después. Un siglo y medio más tarde todavía estamos en pañales. Quizás dentro de un siglo se hable de los bancos de la plaza de la Escandalera, de un alcalde y de un consistorio ultra-conservador, que con subterfugios cobardes quieren cargarse este símbolo y homenaje a la diversidad, como si en la derecha no hubiese homosexuales. Porcentualmente los mismos, aunque no tengan los arrestos de declararlo. Vergüenza le tendría que dar a este alcaldía small, paleta y pueblerina.

5. Todos sabemos que una cosa es predicar y otra dar trigo, y que actualmente en este mundo híper-conectado, es casi imposible ocultar la realidad durante mucho tiempo. La única manera consiste en la manipulación y en el control de la información. Pero la gravedad empuja las manzanas hacia abajo y un elefante no cabe en el vientre de una hormiga, aunque lo intenten. No somos patos. Definitivamente, le gavage du canard está de moda en un mundo felliniano surrealista, hasta que lleguemos a la extinción como especie.

*Catedrático de Matemática Aplicada