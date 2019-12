Manuela salvó la biblioteca

Manuela no tenía secretos. Siempre el mismo rito diario de recorrer la biblioteca de la ciudad, un recinto casi moderno de dos plantas donde los libros se encaramaban como podían a unas estanterías de fibra de carbono. Oteaba, arriba y abajo, como si todos los días fueran la primera vez. Manuela tenía 70 años y las manos curtidas del trabajo en el campo. Que le hablen a ella de la tierra y de la dureza del oficio de agricultora. También sacó adelante a una prole de cuatro mujeres que a cada hora le recordabanlo que hizo por ellas. Manuela se preguntaba cómo el palacio del conocimiento podía estar tan vacío, mientras las casas de apuestas se llenaban a la misma medida que destruían los barrios. Tenía claro que las bibliotecas públicas cumplían con la preservacióndel conocimiento, la difusión de la cultura y la investigación, y se sentía orgullosa de formar parte de la familia de los libros. Quién le iba a decir que en algún momento de su vida podría tener el tiempo suficiente para disfrutar de su gran pasión casi perdida: la lectura. Ella se sentía como en la Biblioteca de Alejandría, que sirvió de inspiración para la creación de las primeras bibliotecas públicas a partir del siglo XVlll. Veía con sana envidia el arte del único bibliotecario a la hora de consultar los documentos y archivos adecuadamente ordenados. Le llamaba la atención que no trabajaran mujeres, y que los pocos que tenían contratados fueran hombres, acontecimiento que le recordaba a una época donde Manuela no podía ir sin su marido a prácticamente ningún lado. Le vino a la cabeza cuando se empeñó en tener su propia cartilla bancaria y Anselmo, su marido, le dijo que se olvidara. Ahora era otra cosa. Había leído hacía poco que los sueldos de las mujeres crecieron algo más que los de los hombres, y también que aumentaban los de los jóvenes en relación con los de los trabajadores de más edad. Estábamos progresando, pensaba. Manuela era una institución en la biblioteca. Todos la adoraban y la respetaban, incluso se sorprendían por el afán de superación de una mujer que se había hecho a sí misma. Era su tiempo de evasión, su contacto directo con el saber, una cuestión intergeneracional que la hacía sentirse la protagonista de las novelas que devoraba con calma. El Ayuntamiento había informado que por los recortes presupuestarios no se iba a renovar el contrato del becario que se hacía cargo de la institución y del telecentro de la localidad, que además llevaba a cabo talleres y cursos de informática para los vecinos del pueblo. La obligación de cerrar las instalaciones después de casi 20 años de servicio era una realidad. Fue entonces cuando Manuela decidió actuar, porque no podía permitir que acabaran con su pasión, con el verdadero sentido de sus días de asueto. Manuela puso un escrito en el ayuntamiento para solicitar la colaboración ciudadana. La respuesta fue inmediata. Jóvenes, jubilados, padres y madres, y hasta policías que quisieron sumarse a la llamada de Manuela. Todos ellos se organizaron para parar el cierre de su biblioteca. Y lo consiguieron. Seorganizaron en turnos para atender las instalaciones municipales y para evitar que el pueblo se quedara sin uno de los servicios más románticos y especiales. Con el tiempo, el ayuntamiento consiguió modificar una partida destinada a la contratación del antiguo bibliotecario, y Manuela y su ejército pudieron simplemente disfrutar de la biblioteca sin más preocupación que la de leer. Sí, a sus 70 años Manuela lo consiguió. Al final, escribió su gran historia, la mejor novela de amor por los libros que se ha escrito en ese pueblo de 3.000 habitantes.

@luisfeblesc