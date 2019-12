Sánchez y el relato político

¿Por qué creen que Sánchez se apresuró a abrazar a Pablo Iglesias? Pues para no dejar una sola opción a la posibilidad remota de un entendimiento constitucionalista con el Partido Popular y Ciudadanos. Sánchez lo primero que hizo el lunes fue aclararle a Casado y, supongo que también, a Arrimadas que el pacto con Podemos está sellado y que no hay forma de dar marcha atrás. Tampoco lo desea, por mucho insomnio que le produzca. La vía de los 221 escaños de la líder naranja, alejada por el castigo de las urnas de las ínfulas de su predecesor, no le seduce. Ni igualmente desea una mayoría consistente para promover una reforma electoral y resituar como es debido la representatividad nacionalista en el Congreso. Lo suyo es dramaturgia barata.

Lo único que pretende Sánchez, con el pacto con ERC_seguramente encauzado, es eso que se llama ahora un relato político, que le favorezca: estigmatizar a sus adversarios o sumarlos a la causa que lidera portando un cheque en blanco. Al Partido_Popular y Ciudadanos, aunque el primero corra un grave riesgo frente a Vox que amenaza con comerle el terreno, sería lógico exigirles, en una circunstancia así, apoyo a un Gobierno socialista, de la manera en que se decidieseapoyarlo, pero no es justo pedirles que apoyen con una abstención a un Gobierno del PSOE con Unidas Podemos, bendecido por los independentistas que esperan sacar el mayor provecho de él. Es injusto cargar a la oposición con esa responsabilidad y tampoco le sirve de nada al país que el centroderecha dé el visto bueno a algo así. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hacerlo? ¿Para qué Sánchez colme la mitad de su relato?