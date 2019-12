Un golpe propagandístico

El proyecto legislativo del Gobierno marroquí para extender sus fronteras marítimas más que una política de hechos consumados es una política de expectativas consumidas. Quizás no sea superfluo señalar que Marruecos no es una democracia homologable a las de la Unión Europea, pese a las reformas constitucionales y los cambios legales desarrollados desde los años noventa, y que culminaron en la Constitución de 2011, que reforzó la capacidad deliberante del Parlamento y la autonomía del Gobierno y su presidente. El régimen marroquí es un híbrido entre un autoritarismo personalista -con un monarca que es simultáneamente jefe de Estado, presidente del Consejo de Ministros, comendador de los creyentes y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas- y una democracia limitada y vigilada, pero que tolera, cada vez menos equívocamente, la consolidación de espacios públicos en los que se reclama -generalmente con intenciones reformistas- un compromiso mayor con la democratización y liberalización del país.

El rey es una figura clave en el sistema político marroquí, cuyas reformas, en última instancia, suponían un esfuerzo para una nueva legitimación de la monarquía y de la intervención de una oligarquía esencialmente corrupta en la sociedad de Marruecos. Pero Mohamed VI tiene problemas de salud y pasa largas temporadas en Francia. El poder real, el Majzen, no ha desaparecido, aunque ahora se desenvuelve en circunstancias más complejas y juega la carta de una democracia otorgada entre otras muchas. Esa esa oligarquía quien quiere acelerar el desarrollo económico del país para ganar dinero, financiar su clientelismo, expandir la corrupción y evitar estallidos y protestas como las de los años ochenta que puedan desestabilizar el orden social.

El ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, visitó al presidente Pedro Sánchez y se reunió con Josep Borrell el pasado mes de noviembre. No soltó una palabra sobre la ampliación de las fronteras marítimas marroquíes, por supuesto. Bourita, que conoce perfectamente la política de la UE -trabajó en la delegación que tiene el gobierno de Rabat en Bruselas- es miembro del Partido de la Justicia y el Desarrollo, islamistas moderados que ganaron las elecciones de 2016, y cuya principal misión consiste -virguerías retóricas aparte- en conseguir que no crezcan los islamistas de verdad. Su proyecto legislativo no es otra cosa que una brutal llamada a la negociación con la UE y España: más ayudas, más colaboración bien pagada, más convenios y, a medio plazo, negociación de fronteras marítimas, especialmente frente a la plataforma saharaui, porque ahí está el futuro económico para las élites marroquíes. Cuidaré tus fronteras si reconoces las mías, oferta amenazante que no es otra cosa que la actualización de sus demandas territoriales. El régimen -y su infinita corrupción- no puede sobrevivir sin un crecimiento sostenido que ofrezca soluciones a su 10% de desempleados y a un PIB per cápita de apenas 2.815 euros anuales, inferior al de Túnez o Argelia. Quienes mandan en Marruecos están satisfechos con la cooperación con Madrid y Bruselas. Pero quieren más. La respuesta a este golpe propagandístico no puede limitarse a Canarias o a España: es un asunto europeo que debe afrontarse en el ámbito institucional europeo.