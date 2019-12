Cuando eliges Canarias

Cuando eliges a Canarias -cuando no has nacido aquí, o quizás sí lo has hecho, pero no consideras eso más que un disperso azar, y elegir es otra cosa- no esperes una ráfaga de agradecimiento, ni siquiera una somera simpatía, porque elegir Canarias es la forma más estrafalaria de ser un extranjero en este país. Canarias será tu asunto íntimo, como la melancolía de las tardes o un golondrino ardiente, y a tu alrededor la gente marchará presurosa a no encontrarse contigo. A principios de siglo XX era habitual entre los opositores sacarse una cátedra universitaria en La Laguna -como en otras universidades de provincias- y solicitar inmediatamente traslado a Madrid, Barcelona o Sevilla. Canarias tuvo la inmensa fortuna de aprovecharse de algunas espléndidas excepciones a esa costumbre elusiva. El filólogo y crítico Ángel Valbuena Prat se quedó al menos tres años, publicó una Historia de la poesía canaria y mantuvo durante décadas contacto con escritores y académicos de las islas. El compromiso del doctor Elías Serra Ráfols -nacido en Mahón y medievalista vocacional- fue mayor, más amplio y más intenso: dedicó a la enseñanza universitaria y a la investigación historiográfica sobre Canarias toda una vida de excepcional fecundidad intelectual. Fue el fundador de la historiografía contemporánea en nuestro país, el primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras durante cerca de veinte años, el insustituible director de Revista de Historia, el creador e impulsor de las Fontes Rerum Canariarum, el paleógrafo meticuloso y el director de excavaciones arqueológicas pioneras en varias islas, y lo fue todo luchando cotidianamente con la crónica pobreza de fondos financieros, las insuficientes instalaciones, las bibliotecas pobres cuando no caóticas, los archivos desportillados, y un profesorado limitado y durante mucho tiempo mezquinamente pagado.



El maestro Serra Ráfols mostraba esa inhabitual capacidad de ejercer un liderazgo tranquilo y moderador y supo hacer de la necesidad virtud científica y académica, y así se convirtió en el centro de una red de colaboraciones con personalidades tan diversas como Leopoldo de la Rosa, Juan Régulo, Alejandro Cioranescu, José Peraza de Ayala o Luis Diego Cuscoy. Ninguno fue catedrático jamás; entre todos, bajo la generosidad e inteligencia de Serra Ráfols, encaminaron los estudios históricos y arqueológicos canarios hacia la modernidad científica en un país pobre, anestesiado y que hoy sigue ignorando que se ignora.

El lunes por la tarde se presentaron los cinco volúmenes de la obra canaria de Elías Serra Ráfols. Cinco volúmenes impresionantes, densos y refulgentes que han preparado Daniel García Pulido y Roberto González Zalacaín. La Universidad de La Laguna no consideró apropiado ceder el Paraninfo para recordar a Elías Serra y agradecer su legado. Asistieron una veintena de personas a una sala del Instituto de Estudios Canarias para escuchar las lúcidas palabras de los profesores Eduardo Aznar y Miguel Ángel Ladero Quesada, prologuistas de la obra. Historiadores, muy pocos. Hacía frío y fuera llovía. Llovía intensamente y parecía querer borrar, como siempre, todas las huellas de nuestros olvidos. Pero ahí, al fin y al cabo, enseñando en cinco volúmenes, y a salvo del chaparrón de la desmemoria, ya estaba Elías Serra Ráfols, quien eligió a Canarias.