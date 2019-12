Significados

La noche del sábado al domingo pasados miles de personas de buena voluntad hicieron un viaje turístico por la pobreza. Significa que durmieron al raso en la primera edición espar, una iniciativa que etcétera. Algún emprendedor estará pensando ya en vender, ñola de La Noche sin Hogaempaquetada, esta experiencia, pues lo que no se compra carece de valor. Los periódicos se hicieron eco -poco- del asunto, pero no hubo declaraciones de la gente para la que dormir en la calle constituye una práctica diaria. Pasar una noche a la intemperie es un acto de caridad inverso al de sentar a un pobre a tu mesa. Significa que, en sustancia, viene a ser lo mismo y que posee una eficacia semejante. Somos turistas ya de todo, incluso de nuestras propias vidas.

¿Pero qué es el turismo?

Un sucedáneo. Hay gente convencida de haber visitado las pirámides de Egipto por el simple hecho de haber estado allí, delante de ellas, cuando en el fondo de su corazón saben que no lograron ver nada de lo que miraban. Para ver hay que poner en marcha resortes mentales que van mucho más allá de la mirada. Para ver no basta con mirar. El mundo entero ha devenido postal. Ese es uno de los grandes logros del poder económico, valga la redundancia: el de que no seamos capaces de atravesar la primera capa de la realidad. Se observó también este fenómeno en las manifestaciones infantiles contra el cambio climático. Turismo ecológico que afianzó a las empresas contaminantes del mismo modo que La Noche sin Hogar hizo la pobreza más sólida. Es nuestro destino alimentar lo que detestamos.

Hay una ausencia demoledora de radicalidad. Nos dejan, eso sí, hacer turismo también por ella, por la radicalidad, o sea, por su sucedáneo. Durante los últimos días, en Francia, han estado a punto de atravesar la superficie plastificada de la postal, pero me temo que las aguas comienzan a regresar a su cauce. Macron es mucho Macron. Macron es mucha Europa. Dices Macron y se te aparece un ejército, se te aparece un cuerpo de policía, se te aparece el capital mismo. El capital no es un sucedáneo de nada. El capital es el que es. El que decide lo que significan las palabras. O lo que no significan. ¿Qué significa La Noche sin Hogar?