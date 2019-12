Elogio del turismo

Más de 16.000 millones -un tercio del PIB canario- y casi 350.000 puestos de trabajo -cuatro de cada diez trabajos en las islas- representa el sector turístico regional, según los datos de Impactur Canarias correspondientes al pasado año.

Más de 16.000 millones -un tercio del PIB canario- y casi 350.000 puestos de trabajo -cuatro de cada diez trabajos en las islas- representa el sector turístico regional, según los datos de Impactur Canarias correspondientes al pasado año. Las cifras suponen que el peso del valor añadido generado por el sector representa el 11,4% de la economía turística española, un dato especialmente llamativo cuando se lo compara con la contribución del total de la economía de las islas al PIB español, inferior al cuatro por ciento.

El estudio, que se realiza anualmente, incorpora este año el cambio de metodología de la encuesta sobre gasto turístico que realiza el Instituto Canario de Estadística, por lo que resulta inviable compararlo con estudios previos, pero confirma sin discusión posible la supremacía del turismo sobre el resto de la economía del archipiélago, y su capacidad para contagiar positivamente el crecimiento de los demás sectores: de cada cien euros de valor añadido vinculado a la actividad hotelera, la mitad se produce en el resto de los sectores económicos del archipiélago, de los que 'tira' el turismo como verdadero impulsor de la economía regional. Cuando desde púlpitos políticos y académicos se reitera pamplinescamente la necesidad de cambiar el modelo económico canario, los datos que reflejan la validez y constancia del modelo deberían ser más que suficientes para sonrojar a algunos. El turismo es sin duda la clave de la prosperidad presente y futura de las islas, y su sustitución sería una verdadera catástrofe. Los problemas de la sociedad canaria no son el resultado del creciente peso de nuestra actividad principal, sino de un desigual reparto de la riqueza y las oportunidades. Canarias no tiene un problema económico, no mientras el turismo funcione. Lo que tiene son muchos problemas de carácter social consecuencia de nuestra reciente salida del subdesarrollo.

Sería mejor no ser una sociedad tan terciarizada, desde luego, pero? ¿Que industria o actividad podría sustituir razonablemente al turísmo en las islas? Cuando se plantea que la solución a la terciarización de la economía canaria está en la diversificación, la incorporación a la sociedad de la información, la industrialización, o la creación de un emporio financiero al estilo Singapur, o un paraíso fiscal del tipo Islas Caimán, sólo se plantean deseos sin base ni viabilidad alguna. Canarias es lo que es, y sus posibilidades son las que son. Por supuesto que conviene diversificar y conectarse con las corrientes que hoy mueven la economía del mundo. Pero sin olvidar jamás lo que el turismo aporta hoy y puede seguir aportándonos.

El sector precisa cambios, algunos muy necesarios, como los apuntados por el nuevo presidente de la patronal hotelera española, el tinerfeño Jorge Marichal: la conveniencia de incorporar capital canario a la touroperación y las compañías aéreas. Pero es insensato demonizar la actividad de la que hoy viven la mitad de los canarios, la que más ha contribuido a modernizar la economía local, y la única que nos puede salvar de la miseria. Sin turismo, Canarias sería una región pobre. Hoy no lo es, aunque sea una de las regiones con mayor desigualdad y pobreza de España. Pero eso no es responsabilidad del turismo. Es el efecto combinado de factores como la avaricia, la injusticia social y la desmotivación, herencias del subdesarrollo. Sin turismo las cosas no irían mejor en Canarias, irían muchísimo peor.