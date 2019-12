Regalito envenenado

Ana Oramas y Pedro Quevedo se vieron con el rey Felipe VI para hablar de sus cosas. Con el rey siempre se habla desde lejos, porque está allá arriba. Y no hablo del escalafón social.

Ana Oramas y Pedro Quevedo se vieron con el rey Felipe VI para hablar de sus cosas. Con el rey siempre se habla desde lejos, porque está allá arriba. Y no hablo del escalafón social. Pero últimamente se han visto mucho, entre otras razones porque el pesado de Pedro Sánchez es incapaz de conseguir una investidura. Y ya vamos por las cuartas elecciones generales. Cuatro intentos.

Ya saben ustedes lo que se dice de la diferencia entre la preocupación y el terror. La preocupación es cuando lo intentas por tercera vez y no puedes. El terror es la tercera vez que lo intentas por primera vez y no puedes. Yo no sé lo que debe estar sintiendo ahora Sánchez pero alguien le estará soplando en la oreja que si se mete otro batacazo en el Congreso y le sale una investidura fallida, va a ser un cadáver exquisito. Y esta vez olvídate de resurrecciones.

Oramas no está por votar una investidura que esté apoyada en los independentistas catalanes. Y Pedro Quevedo piensa que primero se tienen que poner de acuerdo y que cuando necesiten su voto, que lo llamen. Es una cuestión bien curiosa que mucha gente esté rezando para que los votos de los dos canarios sean fundamentales y que los dos diputados estén sudando la gota gorda pensando exactamente en lo mismo.

Ustedes dirán que es una cuestión de precio. O sea, si los canarios nos reducen a la mitad la cuota de la Seguridad Social y el IRPF estoy seguro de que muchos estaríamos dispuestos a ir al Congreso y votar a favor o hacer que nuestros diputados votasen a favor a punta de escopeta. Y eso es lo que se ha pedido en las negociaciones con los jerifaltes de Madrid.

Pero hay un problemita. Si se monta un Gobierno prisionero de en un partido tan claramente partidario de la destrucción del Estado, como es Esquerra Republicana de Cataluña, pueden haber pasado dos cosas: o el Estado a medio plazo se va a ir a freír gárgaras, en cuyo caso da igual los impuestos que nos perdonen, o los catalanes habrán hecho lo mismo que nosotros, y el río de pasta que va a llegar a los catalanes no va a ser ni normal.

A poco que se piense, el gran partido de la oposición, el PP, debería actuar por razones de Estado. Y en la cúpula popular lo saben. La presión para que el PSOE no acabe en manos de los independentistas catalanes va a ser extremadamente fuerte. Pero Pablo Casado tendría una carta guardada, que todavía no se ha tirado sobre la mesa. Tal vez el PP esté dispuesto a apoyar una investidura de un candidato del PSOE... siempre que no sea Pedro Sánchez, el del "no es no" y el de la censura. Sería un regalo envenenado de los populares. ¿Pondría entonces Sánchez su futuro por encima del de su partido o del Estado? La pelota de la decisión recaería entonces sobre él. Este es el zasca del que ahora hablan algunos.