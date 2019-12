Psicóloga y terapeuta

¿Te sorprende el título? A mí también me sorprendió el nuevo juguete que está causando furor entre los adultos, sobre todo entre las mujeres. Sí, sí, llega Navidad y toca comprar regalos, y este es el regalo elegido entre muchas personas. Pero ¿sabes de lo que te hablo? Pues del Satisfyer, ¿No?... ¿No lo has oído? Pues qué quieres que te diga, ya estás tardando en ir a comprarlo, o por lo menos en investigar en Google más sobre él. De verdad, ya sea para tu pareja, si eres hombre, o para ti, si eres mujer. Los tiempos cambian, sí, y los juguetes también.

Un juguete es un objeto para jugar, entretenerse y aprender. Y tiene como función la recreación, el aprendizaje, el desarrollo o estimulación de diferentes aspectos de nuestro propio ser. Pues un juguete sexual también. Jugamos, nos entretenemos, aprendemos y nos desarrollamos de forma individual o en compañía de nuestra pareja. Esto hará que nos conozcamos mejor y que enriquezcamos nuestra relación, que, tras el paso del tiempo y con la rutina, necesita nuevos incentivos para seguir ampliando el conocimiento de nosotros mismos y, cómo no, de la persona o personas con las que compartamos nuestra sexualidad. Los juguetes intensifican el placer, aportan creatividad, complicidad y diversión. ¿Por qué no utilizarlos? ¿Te da miedo? ¿Vergüenza? ¿Te sientes amenazado?

Hay muchos mitos o tabúes con respecto a los juguetes sexuales. Ante todo, hay que saber que un juguete nunca va a sustituir a nada ni a nadie. Un consolador no sustituye un pene, no es lo mismo, pero jugar con él a solas o con tu pareja amplía las sensaciones, el juego, la complicidad y la diversión.

Hay hombres que pueden verse intimidados ante el uso del juguete porque sienten que deben ser ellos los que produzcan ese placer y si se necesita de algo más es que no son suficientes.

¡Nada más lejos de la realidad!

¿Que no sabes cómo se usa? Nadie nace aprendido. El juego consiste en averiguar, probar, experimentar y practicar, ¿no? También hay quien no se atreve a proponer introducir un juguete en la relación conjunta, porque no saben la respuesta del otro, interpretando que la otra persona puede llegar a pensar que no disfruta lo suficiente y que quiere más. ¿De verdad? Pero si lo que quiere es divertirse más, jugar más y sentir cosas nuevas "contigo". Existe también una situación más delicada. Hablo de cuando existe alguna disfunción sexual. Un hecho que hace que la relación se enfríe o la pareja se distancie, creando un muro ante el simple acercamiento. En estos casos el uso del juguete puede ser terapéutico. Aunque no lo creas, habrá menos presión para el que sufre la disfunción y el ambiente se relajará, poder dar placer a tu pareja de diferentes formas, no sentir miedo ante el encuentro y poder tener más encuentros placenteros a través de la experimentación de diversas zonas erógenas es todo un aliciente.

Y todo esto€ ¿para qué? ¿Para qué poner juguetes en nuestra vida?

Pues porque nuestra salud sexual es importante. Porque debemos cuidarnos en ese aspecto y no abandonarnos. Porque debemos activarnos, y los juguetes ayudan a ello.

Hay muchos estudios que determinan la importancia de tener orgasmos, mejor si son a diario (ya sean a través de la masturbación o del coito); son beneficiosos y ayudan al sano equilibrio físico y emocional de la persona. ¿No lo sabías? Pues sí. Al tener un orgasmo liberamos hormonas, en particular la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Por lo tanto, al tener orgasmos nos mejora el humor, se es más productivo, nos quitamos estrés, mejoramos la autoestima, reforzamos nuestro sistema inmune, fortalecemos la memoria, optimizamos nuestra salud cardiaca, se reduce el riesgo de cáncer de próstata y retrasamos el envejecimiento vaginal, ¡entre otras muchas cosas más! Así que€ es importante, ¿no crees?

Volviendo al Satisfyer, tras leer lo del orgasmo, os digo que este juguete está causando furor entre el público femenino. En cuanto a la masturbación femenina se refiere, hay un antes y un después. Sí, hasta ahora es lo nunca visto. Médicos, ginecólogos, sexólogos y otros profesionales hablan de él y lo han llevado, incluso, a congresos. ¿Por qué? Porque produce un orgasmo más intenso que no es comparable a los experimentados con otro tipo de estimulación. Al estar centrado en el clítoris, y producir unas ondas a través de unas pulsaciones, se crean sensaciones más envolventes y completas; hace que el placer sea integral y no tan localizado. Con él llegas a un orgasmo fantástico muy rápido. Si estás sola, la imaginación ya no tendrá mucho trabajo, y si estás en pareja€ atenta, no corras el riesgo de olvidarte de disfrutar de todas las sensaciones del contacto, la intimidad, los besos, las caricias y de otros juguetes que ayuden a recrear ese baile de complicidad e intimidad entre los dos.

Resumiendo, existen multitud de juguetes sexuales, para gustos€ colores. Cada persona se sentirá atraída por aquel que más le llame la atención, o el que tenga más ventas€ pero hay que probarlos. No se puede rechazar sin saber, ni negar sin conocer por el simple hecho de que la vergüenza, el miedo, el hábito o el ego, lo rechacen. Hemos leído la importancia que tiene el orgasmo y todo lo bueno que aportan los juguetes sexuales. Si aún te lo planteas, ¿no crees que llegó el momento de poner un juguete en tu vida?

http://anaortizpsicologa.blogspot.com.es