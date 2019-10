20 años contigo

El pasado 19 de agosto casi 300.000 canarios miraban por la misma ventana. Todos con el corazón encogido y la mente puesta en Gran Canaria, confiando en que el fuego diera por fin una tregua.

El pasado 21 de agosto, esa ventana, Televisión Canaria, cumplió 20 años.

Y lo hizo siendo fiel al espíritu con el que fue creada en 1999: como instrumento de la cohesión de un territorio tan especial y con necesidades tan específicas como Canarias; con una clara vocación de servicio público; trabajando para que todos los ciudadanos de este Archipiélago tengan acceso a lo que ocurre en cada una de las islas; para que no se pierda nuestro legado etnográfico y se disuelvan nuestras costumbres en la marabunta de la comunicación de masas; para dar una oportunidad a la creatividad audiovisual que existe en nuestra tierra; en definitiva para dar voz a Canarias.

Ha sido un largo y complejo camino el recorrido por esta Televisión después de aquella retransmisión del derbi UD Las Palmas y el CD Tenerife. En diciembre de ese mismo año 1999, comenzaron los informativos en directo que son un referente en el Archipiélago. Poco después nos incorporamos a la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Pusimos en marcha el primer servicio de teletexto de ámbito regional en las Islas. Y avanzamos para integrar a todos los canarios en esta aventura con la puesta en marcha del servicio subtitulado para personas con discapacidad auditiva así como el segundo canal.

Estos son los primeros pasos dados por este canal. Pero son muchos los hitos alcanzados después con mucho esfuerzo y, sobre todo y más importante, son miles y miles las historias que se han contado construyéndose así una hermosa biblioteca audiovisual de incalculable valor. Como la película Seis puntos sobre Enma de Roberto Pérez Toledo, o los documentales Taro, el eco de Manrique de Miguel G. Morales y Isla, vuelo y horizonte de Carlos Hernández Dorta.

Es imposible nombrar algunas de ellas sin ser injusto con el resto porque todas son importantes, pero es lo que tiene hacer memoria, que siempre se queda algo atrás.

En Televisión Canaria aprendimos con Anthony, uno de nuestros Héroes, a que no tener piernas no es impedimento para jugar al fútbol y disfrutar de la vida. Nos emocionamos con la Huella dejada por nuestros emigrantes y sumamos lágrimas cuando recordaban y echaban de menos nuestra tierra. Nos reímos En Clave de Ja y subidos a la Guagua. Y las piernas brincan bajo la manta las Noches de Taifas.

Y Televisión Canaria ha sido el punto de encuentro ante la adversidad. Todos seguimos guardando en nuestros corazones a Yéremi y Sara. Acompañamos a las familias que tanto perdieron en el accidente de Spanair. Y por supuesto hemos estado jornadas y jornadas informando sobre la evolución del Volcán de El Hierro, las inundaciones que hemos sufrido en los últimos 20 años, la Tormenta Delta, los incendios que han devastado nuestras islas o desgracias como la acontecida en la Galería de Piedra de los Cochinos. Televisión Canaria ha sido un canal a través del cual todos los canarios han podido volcar su solidaridad y apoyo.

También ha habido mucho espacio para el encuentro. Televisión Canaria ha cuidado de nuestra etnografía e idiosincrasia con las retransmisiones de nuestras manifestaciones culturales y religiosas. Todos los canarios han podido ser partícipes de las romerías como La Candelaria, El Pino, La Peña y Los Dolores, las tradicionales Bajadas de La Palma y El Hierro, o las fiestas lustrales de La Gomera, por poner unos pocos ejemplos porque no hay municipio por el que no hayan pasado nuestras cámaras para contar nuestras tradiciones.

El deporte ha sido otra de las insignias. Televisión Canaria lleva 20 años compartiendo victorias y derrotas de los deportistas canarios. Ascensos, como el de la UD Granadilla a primera, descensos, trofeos, campeonatos de toda clase de disciplinas femeninas y masculinas? Y seguimos evolucionando para que deportes vernáculos y fundamentales lleguen a todos los hogares canarios. Como la Lucha Canaria, con la emisión este año de la final del Torneo Disa, Copa del Gobierno de Canarias; y la Vela Latina, retransmitiéndose este año por primera vez en nuestra historia la regata Concurso Fundación Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Y por supuesto hemos contado con orgullo éxitos de nuestra tierra, como las aprobaciones del Estatuto de Autonomía y el REF; la declaración de Patrimonio de la Humanidad de La Laguna, el Teide y las Montañas Sagradas de Gran Canaria; el Grantecan; entre otros muchos.

Es cierto que la trayectoria de esta cadena siempre ha estado salpicada por la polémica y los titulares. Sería absurdo negarlo. Pero la verdad es que Televisión Canaria ha seguido adelante centrándose en su labor de servicio público y eso es gracias a su personal que ha trabajado en estos veinte años centrándose en lo importante: informar y acercar a los canarios. La profesión audiovisual, a priori, parece desagradecida. No conoce horarios, ni horas invertidas, ni tampoco tareas, pero una vez se apagan los focos se convierte en una de las más satisfactorias. Nadie se quejó por no poder soplar las velas el día exacto porque lo importante era contar, estar con los grancanarios. Que la tele no se apagara mientras el fuego ardía y que la radio no enmudeciera mientras todos esperábamos callados lo mejor. Y mañana tampoco habrá queja si se va la luz en toda una Isla o hay una historia grande o pequeña que enriquezca a los canarios.

La tele engancha, y no solo a sus espectadores sino a todo el que forma parte de ella. Puede dar fe un auditor de cuentas.

Todo lo vivido solo genera más ilusión por todo lo que queda por contar. En un mundo generalista, en el que todo se hace en masa, Televisión Canaria es el mejor salvavidas de nuestra cultura y forma de vivir. Es un punto de encuentro y expresión inigualable. Y son tantos los retos que quedan por afrontar, éxitos que lograr, hitos que alcanzar por nuestra tierra que no puedo esperar a verlos en nuestra ventana, la que más horas le ha dedicado a Canarias en los últimos 20 años, la única abierta siempre para los canarios en dirección al resto del mundo.

Este aniversario es de todos. Así que a todas, felicidades, gracias y a por 20 años más contigo.

*Administrador Único de RTVC y sus sociedades mercantiles