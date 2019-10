Una ocurrencia

O la estupidez de algunos desafía el infinito o realmente estamos en manos de unos incompetentes. Aceptada ya la sospecha de que las compañías aéreas podrían estar inflando sus tarifas a los viajeros residentes canarios, para sacar más lasca por un lado y más subvención por el otro, a algún lumbreras se le ha ocurrido que los futuros viajeros no tengan que identificarse como residentes canarios hasta el final de proceso de compra. Para que no les estafen. El esforzado genio parece no haberse enterado de que en la época de los algoritmos identificar a un usuario es terriblemente fácil a través de las IP de sus tablets u ordenadores. Y me temo que las compañías aéreas, en dos telediarios, acabarán sabiendo que el proceso de compra se está realizando desde el territorio de Canarias o creando un banco de datos de compradores/viajeros habituales. Eso no va a funcionar.