¿Y quién lo paga ahora?

Sí, vayan a reclamar ahora. La Consejería de Transición Ecológica dice que hay vías para reclamar las pérdidas por el cero energético de Tenerife el pasado domingo. Anda ya. No se sabe aún que provocó la avería (dicen que un transformador) y ahora diles a restaurantes, bares y negocios de todo tipo, que tuvieron que cerrar, que vayan a reclamar. Igual dentro de un par de años reciben una carta explicando que fue un tema climático, que hacía calor, que se estropeó el transformador y que el seguro no lo cubre. ¿Les suena?

Siento ser pesado con el tema, pero suena a tan casposo que da vergüenza. Toda una compañía como Red Eléctrica de España admitiendo que tuvo un fallo y dejó a un millón de personas sin luz. Y que ahora van a iniciar una investigación. ¿Y de qué les vale eso a los perjudicados? ¿Les van a pagar las pérdidas? ¿Alguien asume algún compromiso con ello?

Y luego, lo repito, y no me cansaré de decirlo, está la responsabilidad política. Ocurre lo del domingo y no se toman medidas. Una multa y ya está. Llevamos años sin el cierre del anillo energético en Tenerife, con una central eléctrica obsoleta en Las Caletillas, que un día va colapsar a toda la Isla, y así pasan los días. Yo creo que es hora de apretar las clavijas. El Gobierno de las flores tiene una oportunidad única de meterle mano a un asunto que molesta de verdad.