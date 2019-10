De vergüenza

Siempre hemos sido bastante permisivos con las grandes empresas eléctricas, que anteayer se pegaron otro cero energético en Tenerife. Ahora les ponemos una multa y a vivir que son dos días. La multa es con lo que usted se rasca el bolsillo para tomarse un cortado. Casi un millón de tipos sin luz, en una isla en pleno siglo XXI. Sin ni siquiera teléfono para llamar a emergencias.

Quiero ver qué hace el nuevo Gobierno del PSOE y de las flores cuando las empresas comiencen a decir que fue una incidencia fortuita. Me hizo gracia escuchar a varios políticos diciendo que esto ya pasó cuando la tormenta tropical Delta. Claro, es que ayer teníamos tormenta tropical, probablemente en el cerebro de algunos de ellos. Era domingo, estaba todo a medio gas y ocurrió. No había colegios, empresas cerradas, no teníamos tormenta tropical y se cayó la luz en toda la Isla. Y anoche nadie sabía por qué había ocurrido.

Probablemente habrá sido un fallo mecánico o error humano y en ambos casos a la empresa le toca pagar. No nos enteraremos. Lo esconderán. Y encima nos dicen que vayamos a reclamar a Consumo. Venga ya. Que le pregunten a bares y restaurantes por los congelados después de nueve horas sin luz. No estaría mal que nos regalaran la factura de un mes. Pero no se preocupen, esa breva no va a caer. Aquí siempre pagan los mismos.