Sostener a un país

Las clases medias son las que habitualmente sostienen a los países, con sus impuestos y demás. A la gente que no tiene nada ¿qué les pides? Bastante hacen con llegar a fin de mes. Los ricos saben protegerse para dar lo justo y necesario. Esos sí que saben. Y ahora vamos a nuestras quintas elecciones en tres años. Hagan un cálculo, cada una vale unos 150 millones de euros, en total, unos 750 millones en papeletas, colegios, seguridad, etc.

Y las clases medias trabajando para mantener este país. Y ahora esperando toneladas de papeletas electorales para poner las cruces otra vez y elegir a los representantes del pueblo. Creo que las traen a Canarias en contenedores atiborrados. Ya marcadas y con las siglas de los partidos y todo eso. Yo si fuera contenedor me desarmaba del tufo que deben echar.

El 10N apesta a abstención grande porque las clases medias están hartas de tanta papeleta, propaganda y tufo electoral chungo. Ya más de uno me lo ha dicho: "no sé a quién votar, nadie me convence, ese día me voy a la playa". Mal asunto. "Total, para que se vuelvan a pegar 5 meses para no ponerse de acuerdo?", así me dijeron. Y es triste, porque el derecho al voto ha costado mucho en este país, pero el aburrimiento es un peligro. Y la gente está muy aburrida. Y encima nos quedamos sin luz en la Isla. Pero de eso hablamos mañana. Apaga y vámonos.