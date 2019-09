Actos y consecuencias

En un barrio de Santa Cruz, durante una gran tormenta, se desprendió una enorme piedra que estaba en precario equilibrio en un risco y cayó rodando. Entró por la pared de una casa y la atravesó, cayendo a un barranco adyacente. Por suerte no había nadie durmiendo en la vivienda. Los vecinos protestaban no se sabe a quién ni por qué. Porque el hecho es que alguien, alguna vez, había construido la vivienda justo debajo de un tonique de varias toneladas que estaba sujetado por los pelos. Alguna vez podría desprenderse y caer. Y fue lo que hizo.

Existe una especie de ceguera congénita para percibir los hechos que previsiblemente pueden producirse cuando se den las condiciones adecuadas. Desde hace ya muchos meses se venía hablando de las dificultades económicas que atravesaban algunos grandes touroperadores. Y lo que podía pasar terminó pasando. Uno de ellos petó. Y cuando ocurrió, parece que nadie lo había previsto. Tal vez porque por mucho que se viera venir, nada se podía hacer, excepto cruzar los dedos.

Este sismo, a pequeña escala, puede servirnos de esclarecedor ejemplo de lo que puede ocurrir cuando finalmente se produzca ese temible brexit sin acuerdo con el que venimos especulando desde hace años. Las administraciones nos lanzan mensajes tranquilizadores, nos aseguran que existen comisiones que están elaborando planes de contingencia y preparando el escenario post apocalíptico de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero cuando ocurra seguramente comprobemos que no existe manera de remediar lo irremediable y que las pérdidas que nos va a ocasionar la traumática ruptura del mercado común no podrán ser evitadas de ninguna manera.

Canarias tiene un paro superior a las doscientas mil personas. Un 20% de la población activa. Es un dato malo, pero es muchísimo peor cuando se produce en una economía que funciona a pleno rendimiento. Una cuyo sector de éxito ha vivido una burbuja de visitantes que está reventando delante de nuestras propias narices. Esta tierra difícilmente podrá absorber un desempleo que va a aumentar y que está fuera de toda posibilidad de llegar al mercado laboral. A pesar de ello, durante los últimos años hemos seguido importando trabajadores de otras latitudes. Islas como Fuerteventura han duplicado su población en pocos años dándose la paradoja de que de los más de 110 mil habitantes de la Isla, poco más de la mitad votan en las elecciones.

Parece evidente que la carga de población que puede sostener nuestra economía es bastante menor de la que tenemos. Que el perfil del empleo que se demanda es de baja cualificación, destinado a trabajos en el sector servicios: hostelería, comercio o restauración. El factor decisivo en las contrataciones suele ser la aceptación de bajos salarios, como consecuencia inevitable del exceso de oferta de fuerza de trabajo disponible. Y todo eso dibuja exactamente el escenario que tenemos. Son las consecuencias lógicas de nuestros actos.

Decía un diputado de Podemos el otro día -con razón- que casi tres décadas de gobiernos nacionalistas habían conseguido el milagro de transformar a Canarias en una tierra más condicionada por sus dependencias externas. Vivimos del turismo, pero también de las subvenciones y ayudas. Sobrevivimos con las muletas de los fondos que nos mandan Madrid y Bruselas. Y lo hacemos con los salarios más bajos, con las mayores bolsas de pobreza y los peores servicios públicos. En los años ochenta pedimos pescados, en vez de cañas. Y nos los dieron generosamente. Nos los hemos estado comiendo y construyendo un impecable discurso de discapacidad ultraperiférica que nos ha conducido hasta donde estamos: lejos de todo, pero sobre todo muy lejos de vivir de nuestros propios esfuerzos y talentos. Y cuando Madrid se colapsa y Bruselas se acatarra, nos sube la fiebre.

Nuestros responsables públicos, instalados a medias en el buenismo y a medias en la inevitable globalización, sostienen que la única manera posible de cambiar esta dinámica es la formación. Como si para servir una cerveza y un plato de manises en una terraza o para repartir toallas en una piscina fuese un factor decisivo conocer las leyes de la termodinámica o resolver una ecuación. En nuestro actual modelo, exagerando solo un poco, la única competencia laboral determinante es hablar inglés, alemán o ruso. Esa es la realidad, pero estamos embebidos en un metalenguaje de falsas premisas.

Hoy el turismo tiene pinta de que va a caer a cifras de hace décadas. Y el paro se va a disparar. No tenemos un sector industrial potente. No hemos radicado aquí empresas tecnológicas. No fuimos una plataforma logística tricontinental. No elegimos las libertades comerciales y portuarias. Perdimos el tabaco. Languidecemos con el plátano. Decidimos lo que decidimos. Y todo lo que nos pasa es la consecuencia de lo que hemos hecho. Construir la casa debajo del tonique.