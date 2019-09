Y gritó ¡fuego!

Me gusta recordar una conferencia en la que estuve durante la reciente Cumbre Internacional de Comunicación Política. Uno de los autores de mayor éxito relataba que "el voto era un grito", en ocasiones calculado y en otras inesperado.

Esa expresión de la ciudadanía, que en ocasiones puede desconcertarnos, podríamos acortarla con una mayor cercanía, afrontando respuestas a ciertas preguntas que bien por la falta de tiempo, rutina o vida dentro de nuestra caja no nos hacemos.

Las mismas preguntas que cuesta hacerse en las organizaciones cuando de alguna forma somos conscientes de que las cosas no van del todo bien, y preferimos quedarnos en nuestra zona, y no afrontar determinadas creencias que nos podrían descubrir un cielo menos azul.

Es una decisión personal pasar de puntillas o desear ir más allá. Podemos elegir elaborar nuestros discursos de una forma automática, en ocasiones repetitiva o improvisada, efectiva o ejecutiva, o bien, ir mas allá, y que sean representativos, que nos identifiquemos para que nos identifiquen. El secreto está en la toma de conciencia de nuestras habilidades, puestas en escenas con un fin mucho más abierto que el de hacerlo exclusivamente, es cuando nos preguntamos ¿para qué lo hago?? ¿Qué piensa esa persona o esas personas que estarán entre nuestro publico? ¿Qué ven esas personas? ¿Qué sienten?

Podemos hablar de empleo, de sanidad, de educación? y a la vez tienes que preguntar ¿qué podría hacer yo para mejorar la calidad de vida de estas personas en estos ámbitos? ¿Cómo puedo hacer para facilitarles detalles que los hagan más felices? Nuestro paso será estéril si no somos capaces de representar los intereses, deseos, pasiones, motivaciones? y un largo etcétera emocional de nuestra ciudadanía.

Apuesta por unos discursos emocionales, seas directivo o político? "mueve a tu gente", "remueve sus corazones". Nos han hecho creer que somos seres racionales, cuando nuestras decisiones y reflexiones van siempre en paralelo o condicionadas por nuestro estado emocional. Cuando oigo pedir el voto desde la razón, me pierdo, porque el voto es un gusto, un sentimiento.

Nos seguimos enamorando de nuestros candidatos, de nuestros directivos en las organizaciones? y somos capaces de dedicarles nuestro tiempo, básicamente por lo que nos hacen sentir, por la huella que dejan, su estela, su reputación. En política es exactamente igual, "nos enamoramos en soledad", pero ¿por qué? Tomamos conciencia del lugar que una persona ocupa en una parte de nuestra mente cuando ya no está, y en su ausencia notamos su permanencia, su espacio, y lo recordamos en ese instante por la huella que nos dejó, por lo que ha representado para nosotros, porque nos evoca un gusto, una sensación positiva.

¿Qué huella quieres dejar tú? ¿Te lo preguntas regularmente? Te detienes en tu día a día y te preguntas ¿es esto lo que quiero dejar a mi paso, es esto lo que me acerca a mis objetivos, es lo que me representa, es lo que me hace generar una reputación??

Como dice Estopa en su canción: ¡Y grito fuego!

"Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo. Me sabe a gloria cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas grito fuego. Me huele a hierba cuando te marchas, me enamoro de esa huella que vas dejando".

Esto que parece sencillo, normal, sin mayor dificultad, lo vamos dejando de incorporar en nuestras rutinas. Y empezamos a desarrollar nuestro trabajo de forma mecánica, y vamos reduciendo nuestra perspectiva, y es así por una cuestión de acomodación.

Por ello, la emoción tiene que ir marcando la estrategia de las campañas electorales y el trabajo y desarrollo con el candidato/a tiene que ir en esa línea. La emoción es el sustento de la inteligencia, tengámoslo en mente.

Dejo unos tips para nuestros discursos:

? Prepara tu discurso; conoce los intereses de tu publico.

? Determina a priori el tono adecuado de tu discurso: eso lo determina el publico, la ocasión, el tema y tu objetivo hacia ese discurso.

? Investiga, que te sorprendan preparado.

? Cautiva a tu público en el primer minuto, "Al igual que vosotros...", así iniciaba muchísimos discursos Barack Obama.

? Incorpora anécdotas, tus propias historias de vida.

? Acostúmbrate a moverte delante de espejos, para estar familiarizado constantemente con tu corporalidad. Aprende a gustarte.

? Entrena tu emocionalidad frente a un espejo.

? Mide tus tiempos.

? Interactúa con el publico antes de comenzar, durante y después.

? En la redacción de tus discursos o presentaciones públicas escritas recomiendo la base de 150 palabras por cada minuto que tengas previsto hablar.

Considera que el discurso no es solo algo que hacer, sino una excelente oportunidad para compartir una parte de ti mismo con el mundo.

*Psicóloga. Asesor Coach Político. CEO ETIK

@EtikMaite www.etikpolitica.es