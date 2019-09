En un reportaje de estos días puede leerse la denuncia de que Greta Thunberg recibe ataques de los sectores más conservadores, especialmente tras su intervención en la ONU durante la Cumbre de Acción del Clima. Teniendo en cuenta el contenido de su mensaje, su insistencia en subrayar los hechos probados y la autenticidad con que lo expresa, eso sería lo esperable. Y lo sería por parte de quienes niegan la evidencia de que los quejidos de Gaia, sus molestos cambios de humor, la manía que le ha dado por agitar las aguas sin avisar y la fiebre que no la abandona la mayor parte del año, constituyen síntomas de una patología sistémica, que no pinta nada bien y amenaza complicaciones. También lo sería el desprecio de Trump, suficientemente preocupado por su futuro como para prestar demasiada atención a las naderías de una niña "brillante y feliz", que encima tuerce el gesto y le mira con intenciones de bruja cuando se cruza con él en los ascensores. Al fin y al cabo, según otras corrientes, se trata de la manifestación de una operación global organizada por las izquierdas populistas y el capitalismo verde, que seguramente pagan fuertes sumas a la mayoría de los científicos para que alteren los datos de campo, falseen las estadísticas y manipulen las interpretaciones con la habilidad que han desarrollado durante años de práctica solicitando sexenios. Sin embargo, el hecho de que Greta se atreva a decirles a los responsables de la política que rige el planeta -es decir, a los que tienen en sus manos la capacidad de tomar decisiones urgentes- que queda muy poco tiempo, que las medidas preventivas llegan tarde, y que probablemente ya no van a impedir el deterioro irreversible del organismo en el que vivimos de forma parasitaria desde hace milenios, irrita y molesta profundamente a otros actores de la farsa. No hay más que abrir la ventana de las redes sociales desatadas y atreverse a sostener con timidez que Greta tiene razón, que deberíamos ser más los que dijéramos lo que ella dice, o decir algo parecido y con la misma decisión, y que deberíamos adoptar medidas activas en cada nivel y hacer esfuerzos por ponernos de acuerdo a pesar de las diferencias, para recibir una sarta de improperios por parte de esa secta de inquisidores que únicamente permiten su propio formato crítico y que solo contemplan la pertenencia a una visión ideológica cerrada en sí misma e incapaz de sostener un debate sin prejuicios. Lo cual dificulta enfrentarnos a un problema complejo y al anuncio de un desastre cuyas consecuencias no aceptamos en su verdadera dimensión, probablemente porque tenemos la inconfesable sospecha de que nosotros no las vamos a sufrir. Porque, según cierta ortodoxia de carril, Greta no tiene legitimidad para levantar la voz e invitar a que la levantemos con ella, debido a que no se ajusta a determinados dogmas ni defiende la misma terapia. Eso parece lo importante, y no que el agua nos esté llegando al cuello.