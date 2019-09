El ladrón de flores

Ese soy yo, un ladrón de flores. Las robo de cada esquina o jardín que tranco. Las huelo y las busco, las miro y no lo puedo evitar. Está mal, lo admito, un día la policía me va a llamar la atención, o detenerme, pero tengo esa adicción, robar flores. Otros tienen diferentes adicciones. Todos tenemos las nuestras y una de las mías es robar flores. Que le vamos a hacer, nadie es completo. A ver, no soy un Santo y me gusta robar flores. Las acecho en parques y jardines y las secuestro.

Procuro cortarlas con cariño, sin daño y coger lo necesario. Procuro que sea a oscuras y hasta casi les pido perdón antes de llevármelas. Suelo acariciar el tallo y aspirar el olor antes de traerlas conmigo. Las pongo en agua después y las miro decidiendo el destino. Casi lo decidimos juntos. Una flor siempre es para una Flor. No hay flores para quien siembra mala hierba. Para es@s, una zarza llena de espinas.

Los ladrones de flores somos especie a extinguir. Como decía Roberto Carlos, ese maravilloso cantante brasileño, somos "amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores", o robarlas incluso, que tiene más morbo. Y aunque es verdad que este mundo loco camina demasiado rápido, detenerse un momento a regalar una flor, con un beso en la mano, sigue siendo un amor y una delicia. Háganme caso, pongan una Flor en sus vidas, aunque sea robada.