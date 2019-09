Indolencia dañina

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, no ha mostrado demasiada urgencia por paliar los efectos del hundimiento de Thomas Cook. Eso parece por su decisión de convocar una comisión interministerial para tomar medidas ante la crisis en el turismo. Largo me lo fiáis. Pero es lógico. Baleares no sufrirá sus consecuencias hasta mayo del año que viene, como casi toda la costa española del Mediterráneo. Es el clima. Así que Canarias se enfrenta sola a la amenaza de la caída de su temporada de invierno. Desde ese punto de vista, la indolencia de Madrid es muy comprensible. Es la demostración de una clamorosa y reiterada ignorancia sobre una realidad distinta. Y de la falta de peso de nuestros gobiernos, de cualquier signo, ante a un centralismo miope con los asuntos de una tierra situada demasiado lejos como para ser cabalmente entendida. Llueve sobre mojado. Y cuando algo lleva mojado mucho tiempo termina apestando.