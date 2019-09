El triunfo de la nada

La caricaturización de la política pone en cuestión su verdadera utilidad. Se trata de una devaluación sin freno, y de bloquear cualquier intento de acercar posturas, para desterrar el pensamiento en cualquier atisbo de conversación. La creencia de que votar es mejor que no hacerlo, y que nuestra responsabilidad ciudadana implica lanzarle un salvavidas a la democracia, choca frontalmente contra la ideología que nos invita a pasar de todo, mientras lo odiamos todo. Reafirmarse en la negación es mucho más fácil que comprometerse de forma positiva, tal es el sentido del surrealismo en el que nos hemos instalado. Escuchas, qué remedio, a los representantes políticos, pero no solo a ellos, sino a personas que, desde cualquier ámbito, increpan, farfullan, vociferan, critican, atacan, como si de repente la vida se redujese a desenmascarar al otro, al enemigo, a base de lanzarle mierda a través de todas las redes sociales disponibles. Porque claro, yo y los míos tenemos la razón y sabemos lo que es bueno, pero, además, los que no opinen igual, aparte de estar equivocados, deberán ser silenciados por su peligrosidad. La negación del contrincante, del opositor, del que piensa distinto, significa negarnos a nosotros mismos. Si te destruyo a ti, una parte de mí queda aniquilada. Sin embargo, la falta de entendimiento desplaza a la cordura. Se ha vuelto obligado pertenecer a algún movimiento o bloque cerrado, con su lista de agravios históricos, que solo está a favor de aquello que signifique situarse en una rabiosa radicalidad, sin concesiones. Los consensos son trabajosos, complicados, incómodos, si hablamos de imponer la supremacía del relato individual, en la sociedad que adora el ego de sus héroes. A nadie le interesa un acuerdo, cuando se lucha por el monopolio de la verdad, o lo que es lo mismo, el definitivo triunfo de la nada.

