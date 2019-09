"Si no curras, no cobras" es el lema de la campaña que intenta concienciar a los ciudadanos de la escasa actividad parlamentaria de esta breve legislatura, y que han secundado ya en Internet casi 400.000 personas. Cuando el Congreso y el Senado se disuelvan, con motivo de las elecciones del 10 de noviembre (que nos costarán 160 millones), los parlamentarios que no formen parte de la Diputación Permanente dejarán de percibir su sueldo mensual, pero tendrán derecho a la llamada "indemnización de transición", que debe solicitarse y que es incompatible con cualquier otro ingreso. ¿Qué les parece?

No trabajan, pero cobran. Eso sí, lo pagamos todos los que trabajamos. La campaña política del 10N ya ha arrancado después de que Pedro Sánchez no pudiera ser investido presidente del Gobierno. Se trata de una indemnización para compensar la eventual falta de ingresos de los parlamentarios en el periodo que va desde la disolución hasta el día de la votación. Se abona en un solo pago y tributa a Hacienda.

Su cuantía depende del tiempo que estén sin percibir otros ingresos. Se calcula proporcionalmente en función del sueldo base que vienen percibiendo (2.972,94 euros). El máximo supone alrededor de 4.500 euros con complementos y dietas. ¿No está mal verdad? Que fácil es disparar con cartucho ajeno, siempre es agradecido. Así, yo también.