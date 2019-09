La verdad es que por suerte no me he visto en una de esas desgracias. La que deben estar sufriendo 30.000 turistas que se han quedado tirados en Canarias por la quiebra del gigante touroperador Thomas Cook. No sé si será el Gobierno británico el que se haga cargo de repatriar a esa gente, aunque me consta, que en un ejercicio de responsabilidad absoluta, el Gobierno de Canarias, cabildos y empresarios del sector se han movido para que esa gente vuelva a casa. No vendrán más aquí.

Las consecuencias van a ser demoledoras. Otro golpe a la línea de flotación de nuestro turismo. Últimamente escribo demasiado de la conectividad aérea y el turismo, pero es que vivimos de eso, ¿no? Thomas Cook traía cada año casi 4 millones de turistas. ¿Quién los va a traer ahora? El brexit, la subida del petróleo y la competencia furiosa entre compañías les han metido un tiro en la pata, y a nosotros también. Es como si todos los astros se estuvieran alineando en contra nuestra.

Desde la terraza del aeropuerto de Gran Canaria veía siempre cómo uno tras otro aterrizaban los aviones de Thomas. Me impresionaba. ¿Y ahora? ¿Quién nos traerá a esa gente? Hoteles, apartamentos y bares estarán echando cuentas de las malas. ¿Y qué hacemos? Nada, cuando te toca la negra, te toca. Y esta vez nos ha tocado. De verdad, estoy harto de escribir sobre malas noticias.