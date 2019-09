Esto va a salir caro

Por fin la espichó el viejo Tomás Polla. Tenía 178 años, nada menos, pero todo el mundo ha quedado conmocionado. Para ser exactos, unos más que otros: el Gobierno británico lleva una semana con un comité de emergencia en funcionamiento mientras el Gobierno español -sí, el inefable Ábalos, inspector fiscal en sus ratos libres- se dedicaba a bobear: es regla de la casa. Primero las elecciones y después si eso. En cuanto al Gobierno de Canarias -que no puede hacer mucho en solitario- se ha precipitado a preparar y desarrollar un plan de contingencia cuando ya no se trata de una posibilidad amenazadora, sino de una realidad aplastante que nos ha caído encima cuando la ralentización económica ya auguraba una mediocre temporada de invierno. La desaparición de don Tomás no es una melancólica fruslería: ahora mismo se han perdido más de 745.000 plazas turísticas reservadas en Canarias, cerca de medio millón hasta finales del próximo diciembre, y en su mayoría con destino alojativo en Tenerife, con una pérdida de conectividad notable y un impacto económico -y laboral- todavía no mensurable, pero sin duda muy destructivo.

La inmensa mayoría de las propuestas políticas y de las demandas de la patronal turística implican, necesariamente, la inyección de dinero público o la eliminación de tasas -que viene a ser lo mismo- para no perder conectividad aérea, garantizar el concurso de otros operadores turísticos y emprender de inmediato campañas promocionales con el objetivo de reasignar cupos y rutas cuanto antes. Y eso es pasta. Mucha pasta. Algunos lo cifran entre cuarenta y cincuenta millones de euros este año y otros tantos en el primer semestre de 2020. Y con un Gobierno central en funciones y un Gobierno autonómico que lleva semanas novelando un agujero presupuestario para justifica la postergación de su agenda social. El viceRodríguez sigue insistiendo en que el 75% es un derecho histórico, tan histórico como la sagrada añepa de Bencomo, al que Canarias nunca renunciará con sanchismo o sin sanchismo, pero lo fundamental, en este momento, es conseguir esos cuarenta kilos, y saber negociar con inteligencia y astucia en un tablero pisoteado por perros hambrientos en el que están muy poco duchos.

Mientras la derecha empresarial pide dinero público para evitar la catástrofe, la izquierda, curiosamente, se escandaliza: no hay que soltar un duro. La izquierda, a veces, muestra unas reacciones curiosas: se felicita, por ejemplo, de que los casinos dependientes del Cabildo de Tenerife siguen siendo de titularidad pública -nada más sentidamente popular que un casino, por supuesto- y se horroriza porque se dedique dinero público a mantener a flote hoteles y apartamentos pasteleando con los operadores turísticos, lo peor de lo peor, chinches que perpetúan un modelo turístico que crea un empleo insuficiente, espolea la especulación urbanística y degrada los ecosistemas. Y no es enteramente falso. Lo que no se conoce, sin embargo, es un modelo turístico sustentado en operadores turísticos y compañías aéreas públicas. Al menos en compañías aéreas y operadores gubernamentales que puedan montarse en seis meses. Esto va a salir caro. Si sale bien.