Cayetana: meritocracia sobre aristocracia

Cayetana Álvarez de Toledo es hija de francés combatiente real en la Resistencia francesa contra nazis reales, eligió ser española siendo también argentina y francesa, cosmopolita por orígenes y elección, políglota, doctora en Oxford, dirigida por el eximio hispanista John H. Elliot, autora de libros de historia, uno publicado en inglés por Oxford, influyente periodista y admirada intelectual por personalidades de todas las tendencias. Si no viviéramos en la banalidad de la posmodernidad, la semiótica podría someter a la política y analizar la enorme significación/simbolización del vestir por ejemplo de las ministras de Zapatero de Vogue y actuales, siempre coloristas, apostando por modernos despeinados y autoestima couché. Cayetana gusta de los tejanos y los jerseys, y las manos vacías. El choque estético/semiológico constituye un psicoanálisis culminado. Mayor colisión se produce entre una intelectual de gran personalidad y las mochilas formativas y biográficas de los políticos, filas enteras del hemiciclo escalofriantemente indocumentadas, como nunca antes pasó. No les podemos pedir que hayan oído hablar alguna vez (no tienen mundo) de la meritocracia china ni de Confucio (¡es que tampoco conocen a Maozedong!). ¿Qué vida y formación han tenido endemismos parásitos del peor PSOE como Ander Gil y Adriana Lastra? Cayetana molesta mucho, es una mujer intelectual, muy cultivada y encima orgullosa de su capacidad, que no pide perdón ni se achanta por mostrar los signos de la meritocracia y la excelencia, no en pasarelas de ruedas de prensa, sino con valores, aptitudes, esfuerzo, lo que resulta intolerable. Cayetana representa todos los contravalores de esta época victoriosa de la LOGSE, la horizontalidad estulta, un igualitarismo suicida y el relativismo. Los afincados en estos espacios, de progreso naturalmente, siempre desbordando imaginación, la denigran dando lo mejor de ellos mismos: todos los lugares comunes, estereotipos de marqueses, que con su simpleza innata lo asocian a entorchados, lacayos, latifundios y alto clero amigo. Son esquemas y clichés ultramontanos, chatos y primitivos para variar, de paleoizquierda. Marqués fue Sade, y muchos aristócratas libertinos, pornógrafos y revolucionarios franceses del siglo XVIII, marquesa es Ágata Ruiz de la Prada como condesa es Mercedes Milá, y duquesa roja y liberal en costumbres fue la duquesa de Medina Sidonia. Conde es el de Siruela. Nobles fueron Kropotkin y el gran Alexander Herzen (social revolucionario), también Nicolás Sartorius (excura comunista: ¡el paroxismo redentor!). Sin olvidarnos de expresiones como aristocracia de la sensibilidad o del espíritu que encarnaban Ernst Jünger y otros merecedores de tal nobleza. Cayetana es, con fundamentado objetivo, aristócrata de la inteligencia y cultura.